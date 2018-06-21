İnşaatta işler dip yaptı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan Hazır Beton Endeksi 2018 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. İlk dört ayda inşaat ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin Mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluk kalıcı haleye gelmeye başladı. Buna göre Faaliyet Endeksi durgunluğa işaret ederken, Beklenti Endeksi aylar sonra negatif yönlü seyretti. Güven Endeksi’nin de gerilemesi ile tüm göstergeler, hazır beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuzluğa işaret etti. Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle son 2 ayda sınırlı hareketlilik gösteren Faaliyet Endeksi, mayıs ayında, son 16 ayın en düşük değerini göstererek yerini durgunluğa bıraktı. 4 aydan sonra ilk defa negatif tarafa geçen Beklenti Endeksi ve 2016 yılının ikinci yarısındaki seviyesine gerileyen Güven Endeksi hazır beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuz gidişata işaret etti.

Son 16 ayın en düşük değeri

Hazır Beton Faaliyet Endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3’lük düşüş gösterdi. Ankete katılan firmaların yüzde 13’ü Mayıs ayında satışlarının arttığını belirtirken önceki aya göre satışlarında azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 42 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde azalma olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 55 iken arttı diyenlerin oranı da yalnızca yüzde 10 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında tahsilat sürecinde bozulma olduğunu dile getirenlerin oranı yüzde 52, bozulma yaşanmadığını dile getirenlerin oranı yüzde 32 oldu. Hazır Beton Güven Endeksi ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5’lik düşüş gösterdi. İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin Mayıs ayı değeri bir önceki yılın aynı ayının yüzde 1.5 altında kaldı. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 16 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 48 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 32 olarak gerçekleşti.

İstenilen hareketlilik ortaya çıkmıyor

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ilk dört ayda inşaat ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin Mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluğun kalıcı haleye gelmeye başladığını ifade ederek, “İnşaat sektörünü geliştirmeye yönelik alınan tedbirler istenilen hareketliliği henüz yaratamamıştır. 2018 yılının ilk 3 ayındaki yapı ruhsatı sayıları incelendiğinde, müteahhitlerimizin yeni inşaat yapma noktasında isteksiz oldukları net bir şekilde görülecektir. Müteahhitlik faaliyetlerindeki yavaşlamanın bariz bir şekilde ortaya çıktığı 2018 yılında 6 aylığına alınan bu tedbirlerin etkisi sınırlı kalabilecektir. Sonrasında, konut kredi faizlerinin yükselmesi ile birlikte ipotekli satışlarda keskin bir düşüş yaşanacaktır” dedi. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL