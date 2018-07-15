Haziran ayında Ramazan ayı ve bayram tatili iç satışların yanı sıra üretimi, ihracatı ve buna bağlı olarak ciroları olumsuz etkiledi. Hem üretim, hem de ihracatta yüksek oranda düşüşler yaşandı. Uzun süredir yüksek aylık düşüşün yaşanmadığı Faaliyet Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre 4.0 puan düştü. Tüm faaliyetlerde belirgin gerilemeler yaşanırken, yurtiçi satışlar Haziran ayında sert bir düşüş gösterdi. EKONOMİ SERVİSİ
İnşaatta işler kesat
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2018 sonuçları açıklandı
15 Temmuz 2018 Pazar 16:45