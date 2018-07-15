İnşaatta işler kesat

Haziran ayında Ramazan ayı ve bayram tatili iç satışların yanı sıra üretimi, ihracatı ve buna bağlı olarak ciroları olumsuz etkiledi. Hem üretim, hem de ihracatta yüksek oranda düşüşler yaşandı. Uzun süredir yüksek aylık düşüşün yaşanmadığı Faaliyet Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre 4.0 puan düştü. Tüm faaliyetlerde belirgin gerilemeler yaşanırken, yurtiçi satışlar Haziran ayında sert bir düşüş gösterdi. EKONOMİ SERVİSİ