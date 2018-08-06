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İnsanın yurdu gibisi yok

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik tarafından başlatılan ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerin katıldığı programdaki konuşmasında,   “Elbette yurt dışında iş hayatına devam ederek de ülkemize katma değer sağlayabilirsiniz ancak insanın yurdu gibisi yok" dedi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:42
İnsanın yurdu gibisi yok

Türkiye’nin en büyük gücü olan genç nüfus potansiyeline inanan Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencileri ülkemize geri kazandırma hedefiyle 'A Ticket For Your Future-Geleceğin İçin Bir Bilet' programını hayata geçirdi.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören, teknik bölümler başta olmak üzere farklı disiplinlerden toplam 27 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi, program kapsamında Arçelik dünyasını tanıma fırsatı buldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage’da düzenlenen programa konuk olarak gençlerle buluştu.

Beyin göçünün maliyeti yüksek

Program kapsamında öğrencilerin tasarladıkları projeleri dinleyen Ali Koç ardından gençlerle iş hayatı ve liderlik üzerine sohbet etti, onların sorularını cevapladı. Cesur olmanın ve şansın iş hayatında önemli olduğunu anlatan Ali Koç, “Bulunduğu ortama enerji veren, motivasyon sağlayan, kaldıraç etkisine sahip kişiliği olan bireyler daha başarılı liderler oluyor” dedi.

“İnsan kaynağının kalitesi başarının da anahtarıdır” diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, gençlerin potansiyeline yürekten inandığını aktarırken, şöyle devam etti: “Araştırmalar her yıl 10 bine yakın öğrencimizin eğitim için yurt dışına gittiğine işaret ediyor, ülke olarak yaşadığımız beyin göçünün etkisi rakamsal olarak milyar dolar seviyesinde ifade ediliyor.

Elbette yurt dışında iş hayatına devam ederek de ülkemize katma değer sağlayabilirsiniz ancak insanın yurdu gibisi yok. Türkiye’ye dönerek memleketimize doğrudan katkı yapmanız çok kıymetli.” Projede yer alan Warwick Üniversitesi Uluslararası Teknoloji Yönetimi Bölümü’nden Pınar Sevinç, "Okul bitince kesinlikle Türkiye’ye dönmek istiyorum” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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