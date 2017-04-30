İnsanlar habere para ödemek istemiyor

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Uzakdoğu’da 593 yılında ilk kez kullanılan matbaa, dünyanın kaderini değiştiren icatlardan biri olarak tarihe geçti. Tıpkı matbaanın icadı gibi taşları yerinden oynatan internet, yazılı basının tahtını sallıyor. Danışmanlık kuruluşu KPMG'nin araştırması, yazılı basınla ilgili alışkanlıkların beklendiğinden daha hızlı değiştiğini ortaya koyuyor. Habere daha kolay ulaşmak için dijital medyayı tercih edenlerin oranının giderek yükseldiği ortaya çıkıyor. Oxford Üniversitesi’nin anketine göre, 10 Amerikalının 8’i haberlere ulaşmak için dijital medyayı tercih ediyor. ABD’deki erişkinlerin yüzde 62’si haberlere ilk olarak sosyal medyadan ulaştığını belirtiyor. Bunun yanı sıra dosya haberleri okumak isteyenler arasında yüzde 39’luk kesim de mobil cihazları kullanıyor. Haberlere dijital medyadan ulaşan kişilerin büyük bölümü bunun için ücret ödemeye yanaşmıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 11’i dijital medyadaki haberleri okumak için para ödeyebileceğini söylüyor.

ABD’de tirajlar düştü

2005 yılında ABD’de 53 milyon olan gazete tirajı, 2014 yılında yüzde 24’lük düşüşle 40 milyona kadar geriledi. Medyanın iki ana gelir kaynağı var. Birisi satış, diğeri ilan… Dijital medya yükselince düşen tirajların yarattığı gelir kaybının dışında reklam pastasının bir bölümü de dijitale kayıyor. ABD’de dijital yayınların reklam gelirleri, yazılı basının gelirlerinin üzerinde… 10 yılda gazetelerin gelirleri yüzde 60 oranında düştü. 2005’te geliri 47.4 milyar dolar olan gazeteler 2014 yılında 16.4 milyar dolar gelir sağlayabildi. Kağıt, baskı ve dağıtım masraflarıyla birlikte soru işaretleriyle dolu bir geleceğe adım atan gazeteler, bu krizden çıkış için farklı formüller arıyor. Amerika’da bazı gazeteler haftanın üç günü yayımlanmayı tercih etti. Kimileri tamamen dijital basına yönelip ‘e-gazete’ formatına geçiş yaptı, bunu satmak için yeni stratejiler üretiliyor. Uzmanlara göre dünya çapında son 10 yılda tahtı sallanan gazetelerin önünde 10 yıllık daha zorlu bir süreç var. Her geçen gün bir adım ileri giden teknoloji, yazılı basının sınırlarını zorluyor. İnsanların internetten haberlere daha erken ulaşması, gazetelerin kendilerini daha farklı konumlamalarına neden oluyor. Ortak görüş matbaanın asla bitmeyeceği, yazılı kaynakların hep var olacağı yönünde. Ancak sadece zamana ayak uyduran, bağımsız kalabilen, teknolojiyle entegrasyonu doğru sağlayabilen gazeteler gelecekteki yerini alabilecek. EKONOMİ SERVİSİ