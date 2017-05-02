İnternette kota aşımına ek ücret yok

COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL

Turkcell, sabit internette Adil Kullanım Koşulları (AKK) aşımında ekstra ücretlendirme yapılacağına dair internette ve sosyal medyada yayılan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Turkcell açıklamasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AKK’ya tabi olan tüm internet (Fiber ve xDSL) paketlerinde değişikliğe gidilmesine karar verildiğine işaret edilerek, şu bilgiler verildi: “BTK’nın bu kararında AKK geçildikten sonra dahi internet kullanıcılarının minimum veri indirme hızlarının, bulundukları tarifeye/pakete göre kademeli olarak belirleneceği ifade edilmiştir. Turkcell olarak sunduğumuz paketlerimizde, sosyal medya ve internetteki haberlerde yer aldığı gibi BTK’nın yeni mevzuatına göre belirlenen hız kademeleri geçildikten sonra tüketilen her 1 GB için ekstra ücret talep edilmesi şeklinde bir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Ayrıca hem fiber, hem de xDSL’de 02.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımları AKK’ya dahil edilmeyecek ve söz konusu zaman dilimlerinde AKK’nın aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın AKK kullanımları sonrası hız kısıtları uygulanmayacaktır. Mevcut fiber tarifelerimiz ise aynen geçerliliğini korumaktadır. Özellikle belirtmek isteriz ki kamuoyunda oluşan yanlış algının aksine AKK noktası geçildikten sonra yapılan veri tüketimleri için faturaya ek bir ödeme yansıtılmamaktadır.”

Hız düşürülüyor

Turkcell’in paylaştığı tabloya göre internette Adil Kullanım Koşulları’nın aşımı halinde indirme hızı, satın alınan tarifeye göre azaltılıyor. Buna göre 8 Mbps üzeri-16 Mbps (16 Mbps dahil) arası bir internet paketinin abonesi olan kullanıcının hızı 5 Mbps’ye, 100 Mbps üzeri-500 Mbps (500 Mbps dahil) bir internet paketinin abonesi olan kullanıcının hızı 32 Mbps’ye, 500 Mbps üzeri-1000 Mbps (1000 Mbps dahil) bir internet paketinin abonesi olan kullanıcının hızı da 64 Mbps’ye düşüyor. Buna göre yüksek hızlı internet paketi aboneleri kotalarını aşsa bile ‘tatmin edici’ bir hızda online kalmaya devam edecek.