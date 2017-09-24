İnternette 'kota'sız dönem

Türkiye'nin telekom operatörlerinden TurkNet, Türkiye’nin her yerindeki aboneleri için AKN’yi (Adil Kullanım Noktası) kaldıran ilk operatör oldu. AKN’siz internet dönemi TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ve Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş’un katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda konuşan Genel Müdür Cem Çelebiler,

“Önce taahhüdü kaldırarak kullanıcılara seçme ve memnun kalmadığında hizmetini değiştirme şansı sunmaya başladık. Şimdi de tüm Türkiye’deki müşterilerimizi ve TurkNet’e yeni gelecek herkesi AKN’siz internetle buluşturuyoruz. TurkNet’liler artık AKN hız sınırlamasına takılmayacak. İnternet kullanıcısı olarak bizler bir servis sağlayıcıdan ne istiyorsak müşterilerimize de onu sunuyoruz” diye konuştu.



TurkNet, aktif altyapısı kapsamındaki müşterilere herhangi bir fiyat farkı olmadan AKN’siz ve taahhütsüz 100 Mbps’e kadar yüksek hızlı internet hizmeti veriyor. Öte yandan 1 Mayıs 2017 sonrasında sabah 02:00-08:00 arası yapılan kullanımlar AKN kapsamından çıkartılmıştı. EKONOMİ SERVİSİ