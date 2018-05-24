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İnternette önemli hamle

​​​​​​​Ankara’da Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle internetin maliyeti düşürülecek. Bu sayede Vodafone ve Turkcell, Türk Telekom’un sabit internet altyapısını kullanabilecek

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:20
İnternette önemli hamle

Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak ve Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen tarafından Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü ve ikili anlaşmalar Ankara’da imzalandı. Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin internet kullanım oranında gelişmiş ülkeler ortalamasını yakaladığına işaret ederek, “2020’de yüzde 70’i aşacağımızı düşünüyoruz, 2030’da yüzde 85’lere ulaşacağız” dedi. Sabit iletişim alt yapısına hala ihtiyaç bulunduğunu anlatan Yıldırım, “Havada elektronik trafik ileride başka sorunlar doğurabilir. Şu anda bir şey gözükmüyor ama havada göz gözü görmüyor. Her taraftan bilgi uçuşuyor. Orada da bir sıkıntı yaşanabilir. Onun için sabit alt yapının artık modası geçti diyemeyiz” değerlendirmesini yaptı.

Maliyetler azalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bilişim ve elektronik haberleşme sektöründe altyapı yatırımlarının artırılması için mevcut altyapının ortak kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Çünkü altyapı yatırımlarında en büyük maliyet kalemini kazı çalışmaları oluşturuyor. Bugün Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TELKODER ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle bu maliyetlerin ciddi oranda ineceğini ve ciddi tasarruflar olacağını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da Türkçe yaptığı konuşmasında “Protokol, sektörümüzde daha cesur yatırımların önünü açacak, altyapı paylaşımını artıracak, mükerrer yatırımları ve kaynak israfını önleyecek, daha fazla haneye fiber internet götürmemizi sağlayacak. Müşterilerimize daha hızlı interneti, daha yaygın bir biçimde, daha uygun fiyatlarda ve daha kaliteli koşullarda sunabileceğiz” diye konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin dijital bir ekonomi kurması için iki konuyu çözmesi gerektiğini belirterek, “Bunlardan biri Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması, burada işlenmesi ve değer yaratması, ikincisi ise dijital dönüşüm programıydı” değerlendirmesinde bulundu. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany de konuşmasını Türkçe yaparak, herkesin internete erişmesi için çalışmanın kendilerinin görevi olduğunu söyledi. Doany, “Kamu çıkarlarını gözeterek, sabit altyapıda mükerrerliği azaltmak için altyapımızı daha uygun şartlarda kullanıma açıyoruz” ifadesini kullandı. YENİ MESAJ/ANKARA

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