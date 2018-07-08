Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672

Irak pazarı 'altın yumurtluyor'

Türkiye’nin yumurta ihracatı 2006-2017 döneminde 20 kat artarak 19 milyon dolardan 380 milyon dolara çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında 208 milyon dolar yumurta ihracatı yapılırken, bu dönemde en fazla ihracat 144.3 milyon dolarla Irak’a gerçekleştirildi

08 Temmuz 2018 Pazar 17:34
Irak pazarı 'altın yumurtluyor'

Türkiye’nin yumurta ihracatı artarak büyüyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye, son yıllarda sürekli bir artış gösteren yumurta ihracatı bu yılın ilk yarısında da artışını sürdürdü. Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam 207 milyon 934 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi. Yumurta ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 oranında artış yaşandı.

12 yılda 20 kat artış yaşandı

Türkiye özellikle 2005 yılından itibaren sektörle ilgili yoğun çalışmaları sonucu yumurta ihracatını neredeyse 20 kat artırmayı başardı. Türkiye’nin 2006 yılında 19 milyon dolar olan yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat artarak 2017 sonunda yaklaşık 380 milyon dolara yükseldi. Türkiye, 2017 yılı verilerine göre dünyada en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında 4’üncü sıraya çıktı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye’nin coğrafi konumu ile pazarlara en yakın ülke konumunda bulunmasının bir avantaj olduğuna dikkat çekerek, “En taze ürünü istenilen miktarda ve sürede ulaştırma avantajına da sahip olan Türkiye, dünyanın yaklaşık 500 milyon dolarlık yumurta ithalatı ile 3. sırada yer alan Irak’a en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkesi oldu” dedi.

Türkiye’nin üzerinde artış sağlandı

Irak’ın en büyük yumurta tedarikçisi konumunda olan Türkiye bu pazara 2015 yılında 190 milyon dolar, 2016 yılında 290 milyon dolar ve 2017 yılında da 300 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yıl Irak’a yapılan yumurta ihracatındaki artış yüzde 26’ya ulaştı. Böylece Irak’a yapılan ihracat, Türkiye’nin genel yumurta ihracatının oldukça üzerinde bir artış oranı gösterdi.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ile üretim teknolojisi açından Türkiye, bir çok AB ve dünya ülkesini geride bıraktığını belirten Müjdat Sezer, “Ülkemiz, 1970’li yıllarda başlayan yumurta üretimi alt yapısını sürekli geliştirerek ve kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde ilk 10’da yer yer almayı başardı.

Sürdürülebilir bir yapıya sahip Türk yumurta sektörü hem kendi insanının hayvansal protein ihtiyacını karşılıyor hem de birçok ülkeye yaptığı ihracat ile insanlığın beslenmesine büyük katkı sunuyor” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, dünya ticaretini baltalıyor
ABD, dünya ticaretini baltalıyor
54 ülkeye ihracat yapıyor
54 ülkeye ihracat yapıyor
BiP’le iki telefon taşıma derdine son!
BiP’le iki telefon taşıma derdine son!
Ev alırken bunlara dikkat!
Ev alırken bunlara dikkat!
Tunus da IMF kıskacında
Tunus da IMF kıskacında
Pamuğun geleceği İzmir'de konuşulacak
Pamuğun geleceği İzmir'de konuşulacak
Vişne dalında kalabilir
Vişne dalında kalabilir
Çelik ihracatı düştü ithalat arttı
Çelik ihracatı düştü ithalat arttı
Türk çayını 93 ülke tercih etti
Türk çayını 93 ülke tercih etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim