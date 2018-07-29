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İran'da dolar 'rekor' kırdı

İran'da serbest piyasada 1 doların yerel para birimi olan 10 bin tümeni geçtiği belirtildi

29 Temmuz 2018 Pazar 18:24
İran'da dolar 'rekor' kırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da son bir kaç aydır yükselişi durdurulamayan dolar serbest piyasada 10 bin 700 tümen civarında işlem görüyor.

Euro'nun 12 bin 650 tümen olduğu ülkede, 1 Türk lirası da 2 bin 250 tümenden işlem görüyor.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, Nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı.

Merkez Bankası tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada ise sabit kurun 4 bin 403 tümene çıkarıldığı duyuruldu. Doların ani yükselişinden etkilenen esnaf bir süre önce sokak gösterileri düzenlemiş, "Tahran Büyük Çarşısı" esnafı birkaç gün kepenk kapatmıştı.
AA

Son Güncelleme: 30.07.2018 01:55
Anahtar Kelimeler:
İranDolarRuhani
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