İran'dan 2 milyon turist bekleniyor

Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre birlik, TITE İran Uluslararası Turizm Fuarı sonrası ve Nevruz dönemi için İran'dan gelen talebi göz önüne alarak "TÜROB TITE Tahran Turizm Fuarı" başlıklı bir sonuç raporu hazırladı.

Raporda, geçen yıl charter uçuşlarda sorunlar yaşanmasına rağmen 1 milyon 665 bin İranlı turisti ağırlayan Türkiye'nin, bu yıl 2 milyona ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

"İki ülke arasında siyasi ilişkilerde gerginlik olmaması durumunda bu hedef pek uzak görünmüyor" denilen raporda, hatta kan kaybeden diğer büyük pazarlar ve Nevruz Bayramı öncesinde İran'dan gelen talep göz önüne alındığında İran'ın bu yıl en büyük turizm pazarı olabileceği kaydedildi.

Bu yılın ilk ayında İran'dan gelen turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 101 bin kişi olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: "İran, turizmde artış yaşanan nadir pazarlar arasında yer aldı. Bu, yıl sonu için olumlu bir işaret. İki ülke arasında siyasi ilişkilerde gerginlik olmaması durumunda bu hedef pek uzak görünmüyor. Hatta kan kaybeden diğer büyük pazarlar ve Nevruz Bayramı öncesinde İran'dan gelen talep göz önüne alındığında İran bu yıl en büyük turizm pazarı olabilir."

Türkiye, İranlılar için üçüncü sırada

Raporda, Türkiye'nin yurt dışına çıkışlarda İranlılar için Dubai ve Malezya'dan sonra en çok tercih edilen üçüncü ülke olduğu belirtildi. İranlıların Türkiye'yi tercih nedeninin alışveriş ile deniz-kum-güneş tatili olduğuna işaret edilen raporda, İranlıların tercih ettiği diğer önemli destinasyonların Ermenistan ve Amerika olduğu dile getirildi.

Amerika seyahatlerinde Türkiye'nin İranlılar için önemli bir transit noktası durumunda bulunduğu bilgisine yer verilen raporda, "Alışveriş amaçlı gelenlerin tercihi çoğunlukla İstanbul olurken, tatil amaçlı gelenler ise daha önce ağırlıklı olarak Antalya'yı tercih ederken, son dönemde Bodrum ve Marmaris'e de ilgi artmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.