İran ile 30 milyar ticaret hedefi

İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak" dedi. Fard, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "İran Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının arttığını dile getirdi. İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da İran turizm pazarında Ege Bölgesi'nin 330 milyon dolarlık payı bulunduğunu söyledi.

AA