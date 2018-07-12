İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak" dedi. Fard, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "İran Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının arttığını dile getirdi. İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da İran turizm pazarında Ege Bölgesi'nin 330 milyon dolarlık payı bulunduğunu söyledi.
AA
İran ile 30 milyar ticaret hedefi
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Bu, özel sektörlerin karşılıklı iş birliğiyle çok rahat bir şekilde 2-3 katına çıkabilir
İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak" dedi. Fard, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "İran Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının arttığını dile getirdi. İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da İran turizm pazarında Ege Bölgesi'nin 330 milyon dolarlık payı bulunduğunu söyledi.