İran ile Türkiye'den milli para mutabakatı

İran ve Türkiye merkez bankaları ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasına onay verdiler. İran ile Türkiye merkez bankaları, iki ülke arasında ticaretti İran Riyali ve Türk Lirası kullanılmasına dair mutabakat zaptını imzaladılar. İran ve Türkiye merkez bankaları başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti sırasında ortaya konan ve ikili ticarette İran Riyali ile Türk Lirası'nın kullanılmasını öngören mutabakat zaptına onay verdiler. İmzalanan anlaşma, İran Riyalı ve Türk Lirası'nın bir birlerine kolaylıkla dönüştürülmesine imkan verecek ve iki ülke arasında para transferlerinin maliyetinin düşürülmesine fayda sağlayacak.

Moskova Borsası da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2018 yılında Türk Lirası/Rus Rublesi paritesini işleme açmayı planladığını duyurmuştu. Moskova Borsası yöneticilerinden Dmitry Piskulov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle piyasanın Türk Lirası/Ruble paritesinin işleme açılmasına talep gösterdiğini ifade etmişti. Ayrıca Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils de ticari ilişkilerde para biriminden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için ödemelerde Türk Lirası'nı da kullanmaya başlayacakları müjdesini vermişti. HABER MERKEZİ