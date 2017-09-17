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İran'la ticarete konsolosluk onayı darbesi

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Aymen, İran ile zaman zaman yaşanılan siyasi anlaşmazlıkların ekonomik yaptırımları da beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Evraklara İran Konsolosluğu’ndan onay zorunluluğu getirilmesi ticaretimize engel teşkil ediyor" dedi.

17 Eylül 2017 Pazar 19:07
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İran'la ticarete konsolosluk onayı darbesi

Türkiye’nin mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın ilk 8 ayı itibariyle 2.8 milyar dolara ulaşırken bunun 390 milyon doları Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’nin mobilya kâğıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 13’ünü gerçekleştirdiklerini söyleyen AKAMİB Başkanı Bülent Aymen, “İran ile zaman zaman yaşadığımız siyasi anlaşmazlıklar hemen küçük ekonomik yaptırımları beraberinde getiriyor” dedi. 

'Konsolosluk onayı' büyük engel
Türkiye’nin toplam mobilya kâğıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 7’sinin gerçekleştiği ikinci büyük pazar olan İran’ın çıkardığı ‘konsolosluk onayı’ engelinin, ihracatın artmasında önemli bir engel haline geldiğini söyleyen Aymen, “İran’ın Türkiye’nin ihracatında evraklara İran Konsolosluğu’ndan onay zorunluluğu getirdiğini bizim de ithalatımızda buna haklı olarak mütekabiliyet esasıyla karşılık vermemiz ticaretimizde önemli bir engel teşkil ediyor” diye konuştu.

“Bu engelin kalkmasıyla ihracat artar” diyen Aymen, ABD’nin İran’a yaptırımlarının önemli bir bölümünün devam ettiğini ve bu yüzden bankacılık sistemindeki sıkıntıların da giderilemediğini belirtti. Katar’ın bölgede yaşadığı siyasi kriz nedeniyle maruz kaldığı ambargo nedeniyle gıda alımlarını Türkiye’ye kaydırması nedeniyle ülke ihracatına olumlu etkisi olduğu gibi özellikle AKİB bölgesindeki gıda ve yaş meyve sebze ihracatına da olumlu yansımaları gerçekleştiğini belirten Aymen, “Bu süreci doğru yönetmeli ve Katar gibi önemli bir pazarda kalıcı olmalıyız” dedi.
HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
İranTicaretDarbe
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