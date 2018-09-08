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İran, Türkiye ve Rusya’dan 'dolarsız ticaret' hamlesi

Tahran'da İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılan heyetler arası görüşmede bankacılık, petrol satışı ve ticarette doları bırakma hususunda mutabakat sağlandı

08 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
İran, Türkiye ve Rusya’dan 'dolarsız ticaret' hamlesi

Tahran’da gerçekleşen “Suriye konulu İran-Türkiye-Rusya Üçlü Liderler Zirvesi” sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hazır bulunduğu heyetler arası görüşmede bankacılık, petrol satışı ve ticarette doları bırakma hususunda mutabakat sağlandı.

Buna göre; petrol satışı, temel malların alımı ve bankacılık işlemleri doları kaldırmak amacıyla ulusal para birimi vasıtasıyla yapılacak. Ayrıca ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üç ülkenin gündemine alınması planlanmaktadır.

Bu doğrultuda İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati, sağlanan anlaşmayı takip etmek amacıyla yakın gelecekte Rusya’ya ziyarette bulunacak ve Rus mevkidaşı ile bir araya gelecek.
HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 09.09.2018 00:09
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