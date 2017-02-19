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İran’ın petrol ihracatı arttı

Reuters Haber Ajansı, İran’ın Ocak ayında Hindistan’a petrol ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 78 artış kaydettiğini açıkladı.

19 Şubat 2017 Pazar 16:37
İran’ın petrol ihracatı arttı

Reuters, Hindistan’ın en büyük rafinerii Asaroil Ocak ayında İran’dan günde 118 bin varil ham petrol satın aldığını, bu rakam geçen yılın aynı ayında günde 66 bin 300 varil olduğunu belirtti. Asaroil’in bu yılın ilk on ayında İran’dan ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 56 artış kaydetti ve günde ortalama 175 bin 600 varile yükseldi. Önemli petrol üreticilerinden biri olan İran'ın dünyanın aktif sondaj kuleleri alanında payının da yüzde 7'ye ulaştığı açıklandı. Bu konuda da İran hızlı bir gelişme kaydetti. Geçmişte İran'ın bu alandaki payı sadece yüzde 1 idi. İran Petrol bakanı Hidrokerbori kaynaklardan sorumlu yardımcısı Rükniddin Cevadi, Uluslararası İran Sondaj Sanayi Sempozyumunda yaptığı konuşmada, halı hazırda dünyada iki bini aşkın sondaj kulesinin faaliyet gösterdiğini ve bu miktarın 140'ının İran'a ait olduğunu bildirdi. EKONOMİ SERVİSİ

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