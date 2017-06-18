İran’ın potansiyeli büyük

YENİ MESAJ/BURSA
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) iş birliği ve Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye-İran Ticaret ve İş birliği Konferansı, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. UİB Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Kolbaşı, İran’ın otomotiv yan sanayi ihracatçıları için her zaman önemli bir pazar olduğunu söyledi ve Türkiye'nin İran’a yönelik otomotiv ihracatının 2017 yılının ilk 5 ayında 176 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. İran'ın diğer komşulardan farklı olarak çok büyük potansiyel taşıdığını belirten Türkiye Cumhuriyeti Tahran Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel ise, “İran genç ve kaliteli nüfusunun yanında sahip olduğu doğal kaynak zenginlikleri ile büyük bir potansiyele sahip. Ambargoların hafiflenmesi sonucu hızlanma sürecine giren ilişkileri de göz önüne aldığımızda İran ile ticaret hacmimizi daha fazla geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dış siyasi gelişmeler, ticari ilişkileri etkiliyor. Fakat bir taraftan İran'a büyük bir ilgi var. Bunun çok yakın dönemde rakamlara ve somut sonuçlara dönüşeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.