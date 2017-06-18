İran’ın potansiyeli büyük

YENİ MESAJ/BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) iş birliği ve Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye-İran Ticaret ve İş birliği Konferansı, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. UİB Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Kolbaşı, İran’ın otomotiv yan sanayi ihracatçıları için her zaman önemli bir pazar olduğunu söyledi ve Türkiye'nin İran’a yönelik otomotiv ihracatının 2017 yılının ilk 5 ayında 176 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. İran'ın diğer komşulardan farklı olarak çok büyük potansiyel taşıdığını belirten Türkiye Cumhuriyeti Tahran Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel ise, “İran genç ve kaliteli nüfusunun yanında sahip olduğu doğal kaynak zenginlikleri ile büyük bir potansiyele sahip. Ambargoların hafiflenmesi sonucu hızlanma sürecine giren ilişkileri de göz önüne aldığımızda İran ile ticaret hacmimizi daha fazla geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dış siyasi gelişmeler, ticari ilişkileri etkiliyor. Fakat bir taraftan İran'a büyük bir ilgi var. Bunun çok yakın dönemde rakamlara ve somut sonuçlara dönüşeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ticarette yeni hedef 30 milyar dolar

İran-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu belirten İran İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Mahmoud Ahmadi de, ticaret hacmindeki hedefin 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Amhadi, “Daha önce bu ticaret hacmimiz 21 milyar dolarları görmüştü. Ambargo döneminde Türkiye bizim yanımızda durdu, bu iyiliği hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Ticari hacmi artırmak için çok yüksek potansiyeller mevcut” dedi. OİB İran Danışmanı Maryam Kia da, İran’da ambargonun kalkmasından sonra üretimin hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekti. Kia, ambargonun kalkmasından sonra otomobil ve yan sanayi üretiminin yüzde 40 oranında arttığını ve bu veriler ışığında gelecek yıllarda da üretimin artacağına değindi. İran pazarına yeni girmeyi düşünen ihracatçılar için önerilerini anlatan Kia, “Türk firmaların İran pazarında başarılı olması için kaliteli, yüksek teknoloji ürünleri üretmeli ve markalaşmaya önem vermeli” dedi.