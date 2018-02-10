İranlı turistin gözdesi Türkiye

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Son iki yıldır bazı sıkıntılara rağmen yüksek oranlı büyüme trendi yakalayan İran turizm pazarından bu yıl da iyimser beklentiler sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016 yılında ülkemizi ziyaret eden İranlı sayısı 1 milyon 665 iken, 2017 yılında yüzde 50.2 gibi çok yüksek bir oranda artış göstererek bu sayı 2 milyon 501 bine ulaştı. İranlı turistlerin yurtdışı tatillerinde en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İranlı turist sayısında bu yıl da artış beklendiğini, özellikle Mart ayındaki Nevruz döneminde İranlı ziyaretçi sayısının artmasının öngörüldüğü değerlendirmesini yaptı.

İranlı turist daha çok harcıyor

TÜROB, kısa bir süre önce gerçekleştirilen TITE İran Uluslararası Turizm Fuarı, sonrasında bir rapor hazırlayarak İran pazarını mercek altına aldı. İranlı turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğu ifade edilen TÜROB raporunda, ülkemizi ziyaret İranlı turistlerin yaptıkları geceleme sayısının ortalama 6 gece ve kişi başı harcamanın 1.000 dolar olduğu belirtildi. Türkiye’i ziyaret eden yabancıların ortalama harcaması 630 dolar düzeyinde bulunuyor. Türkiye'nin İran için öncelikli destinasyonlar arasında yer aldığına işaret edilen raporda, özellikle İstanbul, Van ve Antalya'nın popüler olduğu, alışveriş, iş ve tatil segmentlerinde öne çıktığı belirtildi. Raporda, İranlı turistlerin Türkiye’den sonra en fazla ziyaret ettiği ülkeler Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ermenistan olduğu belirtildi. Şiilere özgü Arbaeen tatilinde hacı olmak için Kerbela’ya gitmek, İranlı turistlerin Irak’a gitmesinin temel sebebi olurken, Dubai ziyaretlerinin temelinde ise alışveriş ve eğlence yatıyor.

Sağlık turizminde rakibimiz olabilir

TÜROB’un raporunda İran turizm pazarının geliştirilebilmesi için şu öneriler yer aldı:

- İran’ın bankacılık sistemi Türkiye ile uyumlu değil. Bu durum İran’dan Türkiye’ye potansiyelin altında turist gelmesine neden oluyor. Kredi kartı kullanımı olmadığı için İranlı turistler yüklü bir nakitle yolculuk etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla gelenler de potansiyelinin altında harcama yapabiliyor. DEBİT adı verilen nakit para kartı sistemi hayata geçirilebilir. Bu sitemle DEBİT kartlarına para yükleyen İranlılar, Türkiye’deki harcamalarını bu kartla yapabilirler.

- İran Riyali, İran dışında konvertibl bir para olmadığı ve İran’da kredi kartı kullanımı olmadığı için İranlı turistlerin seyahatlerini önceden satın almaları gerekiyor. Bu sebeple çoğunlukla yerel acentelere başvuruyorlar.

- İran’da sağlanan tıp eğitimi ve ortalama hekim yetkinliği üst düzeyde ve sağlık hizmetleri uygun fiyatlı. Gerekli modernizasyon da sağlandığı takdirde, İran’ın orta ve uzun vadede bölgede Türkiye’ye sağlık turizmi açısından rakip olabileceği değerlendiriliyor.

- İran’da en çok kullanılan yaygın sosyal medya kanalı olan Telegram’da Türkiye adına bir kanal açılması ve turizm özelinde yönetilmesi önemli. WhatsApp benzeri bir uygulama olan Telegram’da anlık mesajlaşma dışında, özel kurumlar ‘sadece okunabilir’ özellikli bilgilendirme kanalları açabiliyor.

- Ülkenin sosyal yapısı gereği tanıtım ve pazarlamada geleneksel yöntemler (billboard, tv gibi), davet ve organizasyonlar düzenlenmesi etkili olabilir.

