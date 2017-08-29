İranlı turistlerin gözdesi İstanbul

Her yıl yaklaşık 10 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul’da İranlı turistlerin sayısı, son yıllarda yukarı bir grafik izledi. Özellikle İran’a uygulanan ambargonun kalkmasının ardından yaşanan ekonomik canlanmanın etkileri, İstanbul sokaklarına kadar yansıdı.

Türk markalarını seven İranlı turistler alışveriş merkezlerini doldururken, mağazalar da konseptlerinde bu ülkenin vatandaşlarına yönelik değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Pek çok mağaza, Farsça bilen çalışanları istihdam ederken, Farsi “indirim” duyuruları, mağaza vitrinlerindeki yerini aldı.

Vizeye ihtiyaç duymadan sadece pasaportlarıyla İstanbul’a gelen İranlı turistler, tarihi kenti tercih eden misafirler arasında ikinciliğe kadar yükseldi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2013 yılında İstanbul’u 386 bin 339, 2014 yılında 590 bin 920, 2015’te 755 bin 707, 2016’da 648 bin 176, bu yılın ilk 6 aylık bölümünde ise 337 bin 259 İranlı turist ziyaret etti.

İstanbul’u ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre dağılımında 2013’te 7’nci sırada yer alan İranlılar, 2014, 2015, 2016 ve 2017’nin ilk 6 aylık bölümünde Almanların ardından ikinci sıraya adeta demir attı. Bu yılın ilk 6 ayında İstanbul’u ziyaret eden Alman ziyaretçi sayısı ise 403 bin 235 oldu.

Almanların papucu dama atılabilir

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve İran Pazarı Temsilcisi Ercan Çeçen, “Yakında İranlı turistler Almanların pabucunu dama atacak. Çünkü 80 milyonluk bir nüfusları var ve diğer ülkelere rahatlıkla gidemiyorlar. Özellikle Avrupa’da Schengen vizesi, bu ülkenin vatandaşları için sıkıntılı” dedi.

İranlıların arkadaşlarıyla sözleşip, hafta sonunu geçirmek için İstanbul’a gelebildiklerini anlatan Çeçen, şöyle konuştu: “İranlı turistler, diğer ülkelerin vatandaşlarından farklı olarak yılın 12 ayı gelebiliyorlar. Geliş amaçları çoğunlukla eğlence ve alışveriş. Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey civarını daha çok ziyaret ediyorlar. Semt pazarlarında bile İranlı turistlere rastlayabiliyorsunuz. Bu nedenle artık satıcılar Farsça konuşuyor, bu da onların hoşuna gidiyor.”

İranlı turistlerin tatilleri boyunca Avrupalı turistlerden daha çok para harcadığını ifade eden Çeçen, “İranlı turistler Türkiye’de kişi başı minimum bin 500 dolar harcıyor. Aile olarak geldikleri zaman bu rakam toplam 3 bin 500 doları buluyor” dedi.