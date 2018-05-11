İranlılar çareyi Bitcoin'de buldu!

Forbes'un haberine göre yaptırımlar nedeniyle Bitcoin son dönemde İranlılar arasında popüleritesini giderek artırıyor. Venezuela gibi İran'ın da yaptırımların etkisini azaltmak için kendi kripto parasını çıkarabileceğini yazan Forbes, ülkede yerli kripto para seçeneğinin geçen yıldan bu yana tartışıldığına dikkat çekti.

İran'ın en genç bakanı Azari Jahromi, geçen ay devlete ait Post Bank'ın kripto para konusunda incelemelerde bulunduğunu söylemişti. Öte yandan ABD'nin vatandaşlarının Venezuela'nın kripto parası Petro'yu satın almasını yasaklaması, İran'ın benzer bir hamlede bulunmasını engelleyebilir. ABD'nin yasağı, uluslararası yatırımcıların Petro'ya ilgisini önemli ölçüde sınırlamış durumda.

EKONOMİ SERVİSİ