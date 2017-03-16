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İş bulmak zor mu zor!

ManpowerGroup’un 2017 yılı Nisan-Haziran dönemine ait istihdam araştırmasına göre Türkiye’nin Net İstihdam Görünümü, Ocak-Mart dönemine göre pek bir değişim göstermiyor. Madencilik sektörü önümüzdeki üç ayda istihdam beklentilerinin en yüksek olduğu sektör olarak öne çıkarken, otelcilik ve yeme-içme sektörleri dibe vurmuş durumda

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İş bulmak zor mu zor!

 İstihdam kuraları günlük hayatın parçası

Giresun’da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, 49 kamu kurumunda görevlendirilecek bin 850 kişi için kura çekildi. 
Bin 850 kişilik kontenjan için 4 bin 417 kişinin başvurması üzerine Giresun Merkez Şehit Hakan Gemici Ortaokulu Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

AHMET SAFA TERZİİSTANBUL
ManpowerGroup 2017 yılının ikinci çeyreğinde istihdam pazarı faaliyetlerine ilişkin tahminlerde bulunmak üzere Türkiye'de 1.004 işverenle görüşmeler gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki işverenler istihdam hızının Nisan-Haziran döneminde ılımlı bir seyir izlemesini ve önceki çeyreğe göre çok hafif bir düşüş yaşanmasını bekliyor. Türk işverenleri, önümüzdeki Nisan-Haziran dönemi için kayda değer işe alım planları bildiriyor. İşverenlerin yüzde 24'ü istihdamda artış beklerken, yüzde 10'u azalma öngörüyor ve yüzde 64'ü de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Bunun sonucunda Net İstihdam Görünümü (+ )yüzde 14'ü gösteriyor. Verilerin mevsimsel dalgalanmalara izin verecek şekilde ayarlanmasının ardından Görünüm (+) yüzde 9'a iniyor. Geçen yıla oranla istihdam beklentisinde gerileme var. Verileri değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu şunları söyledi: “Türkiye Nisan ayında önemli bir referandumdan geçecek. Bu nedenli bütün bölgelerdeki ve sektörlerdeki işverenlerin temkinliliği, işe alım planları konusunda da geçerliliğini koruyor. 
Ayrıca turizm sektöründeki kan kaybı etkisini hala sürdürdüğü için, bu çeyrekte en düşük istihdam beklentisinin -yüzde 2 ile restoran ve otelcilik sektöründen gelmesi elbette sürpriz değil."

En yüksek işe alım beklentisi madencilikte

11 sektörün 10'unda işverenler, 2017 yılı 2. çeyreğinde istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. 
En güçlü işe alım beklentileri Net İstihdam Görünümü (+) yüzde 16 seviyesinde olan madencilik sektöründe ifade ediliyor. Araştırmaya göre; küçük, orta ve mikro işletmeler işe alım konusunda temkinli. 

Dünyada durum nasıl?

ManPower Group'un araştırmasına göre 43 ülke ve bölgenin 39'unda istihdam artışı bekleniyor. Bu yıl Nisan-Haziran dönemlerinde işe alım güveninin en yüksek olduğu ülkeler Tayvan, Japonya, Slovenya ve Hindistan... En olumsuz tahminleri ise Brezilya, İtalya, Belçika ve İsviçre... Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bulunan 25 ülkenin 22'sinde işverenler, istihdam seviyelerinde farklı derecelerde artış olmasını bekliyor. Bu bölgede en güçlü işe alım planlarını Slovenya, Macaristan ve Romanya; en zayıf işe alım beklentilerini ise İtalya, Belçika ve İsviçre bildirdi. Sekiz Asya Pasifik ülkesi ve bölgesinin tamamında da işverenler Nisan-Haziran döneminde iş gücünde artış bekliyor. Bölgedeki en zayıf tahminler art arda dört çeyrektir Çin'deki işverenlerden gelirken, Tayvan'daki işverenler art arda iki çeyrektir bölgedeki ve dünyadaki en yüksek işe alım hızını öngörüyor. Amerika kıtasında araştırmaya katılan 10 ülkeden dokuzunda olumlu istihdam artışları bekleniyor.
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İş Bulmak Zor Mu Zor!
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