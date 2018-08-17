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İş dünyası iç piyasada dövizle ticarete karşı

17 Ağustos 2018 Cuma 17:06
İş dünyası iç piyasada dövizle ticarete karşı

Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur, ekonomide mevcut durumun fırsata çevrilebileceğini vurgulayarak, “Son dönemde sert şekilde yükselen döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşması için sıkı para politikasına geçilmesi, iç piyasada dövizle ticareti engelleyecek önlemlerin en kısa sürede yürürlüğe konulması, içeride mal ve hizmet ticaretiyle kiralamalarda sadece Türk lirası kullanılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Ekonominin iç dengelerden kaynaklanan birtakım sorunlarının olabileceğini ancak kurların geldiği noktanın sadece iç dinamiklerle izah edilemeyeceği belirten Uğur, her zaman olduğu gibi bu süreçte devletin, hükümetin ve milletin yanında olduklarını ifade etti. Uğur; üreten, ihraç eden ve cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunan hazır giyim sektörünün temsilcileri olarak sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayarak, “AHKİB olarak her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de canla başla çalışarak Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2018 17:07
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