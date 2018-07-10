İş dünyasından 'yeni kabine' değerlendirmesi

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Yüksek faiz ve yüksek döviz kurları, önemli bir bölümü yabancı para cinsinden biriken aşırı borç iş dünyasının başlıca gündem başlıklarını teşkil ediyor.

İş dünyası adına açıklama yapan kuruluşlar da yeni kabineden önceliği ekonomiye vermelerini talep etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeni kabineden üç kritik beklentileri olduğuna işaret ederek, "Kurlarda oynaklığın bitmesi, işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi ve kaliteli büyüme. Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum. Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır" açıklamasını yaptı.

Ekonomi güçlü değilse...

TÜSİAD adına yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi: "Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."

Gelişmiş demokrasi şart

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da en önemli sermayemizin insan kaynağı olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti: “Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir. Yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odaklı bir üretim ve ihracat; Merkez Bankası’nın kurumsal bağımsızlığı, sene başından bu yana TL’de yaşanan değer kaybının iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ilişkisinin doğru kurgulanması, güven temelli yatırım ortamının geliştirilmesi için adımlar atılması ve reformlardan vazgeçilmemesi; yani büyüme değil kalkınma odaklı bir ekonomik model ve gelişmiş bir demokrasi anlayışı Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi yeniden kazandıracaktır.”

Bürokrasinin azalması olumlu

TİM Başkanı İsmail Gülle ise yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "İki bakanlığın (Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Ticaret Bakanlığı adı altında tek elde toplanması, bu anlamda bizler için son derece olumlu bir gelişme. Önümüzdeki süreçte artık belirsizliklerin son bulmasıyla birlikte, ülkemizde siyasi istikrarın sağlanması neticesinde ekonomik istikrarın da sağlanarak Türkiye’nin ekonomik sıçrayışının çok daha güçleneceğine inanıyoruz. Bu yıl için hedeflediğimiz 170 milyar dolar üstü ihracat hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.”

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da "Yeni kabinenin ekonomi kurmaylarının, cari açık, enflasyon, istihdam, yüksek faiz ve yüksek kur konularında ivedilikle hareket etmelerini bekliyoruz" dedi.