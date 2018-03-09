Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116915
ALTIN
162.433
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2859
EURO
4.6962
banner138

İş ve ekonomi dünyası Uludağ'da buluşuyor

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak Zirve’nin bu yıl ana teması “Gelecek” olacak.

09 Mart 2018 Cuma 16:43
İş ve ekonomi dünyası Uludağ'da buluşuyor

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak Zirve’nin bu yıl ana teması “Gelecek” olacak.

Zirve’de sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak. Zirve’ye bu yıl gelecek yabancı konuşmacılar arasında, 100 milyar doların üstünde fon yöneten Vision Fund’un CEO’su Rajeev Misra, Centricus’un kurucuları Nizar Al Bassam ve Dalınç Arıburnu gibi liderler yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de konuşmacı olarak katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Hollanda Sağlık ve Spor Eski Bakanı Ab Klink, Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, Hindistan Merkez Bankası Eski Başkanı Dr. Subbarao Duvvuri ve IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve Apple’ın ilk çalışanlarından Daniel Kottke gibi isimler yer alacak. Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı Zirve’ye Almanya, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Nijerya, Amerika, Suudi Arabistan, Endonezya, Çin, Şili, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerden uluslararası katılımlar da gerçekleşecek. YENİ MESAJ

Anahtar Kelimeler:
UludağCapitalEkonomistZirveTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret açığımızı 3 ülke patlattı
Ticaret açığımızı 3 ülke patlattı
İngilizler ilk sırada 
İngilizler ilk sırada 
'Un'da üç dişli rakip
'Un'da üç dişli rakip
Türk gıda ihracatçılarından Foodex’e görkemli katılım
Türk gıda ihracatçılarından Foodex’e görkemli katılım
Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor
Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor
Türk Şeker'e ağır suçlama
Türk Şeker'e ağır suçlama
ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak
ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak
Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz
Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz
Türkiye için iyi haber
Türkiye için iyi haber

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim