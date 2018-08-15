İşini kaybeden tekstil işçisi bize başvursun

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında 5 hazır giyim ihracatçı birliği ile 11 sektörel dernek başkanı, ortak deklarasyonla, daha çok üretim ve daha çok ihracat için omuz omuza verdiklerini açıkladı. Etkinlikte konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla rekor kıracaklarını ve cari açığın kapatılmasına katkılarını 16 milyar dolara çıkaracaklarını bildirdi. Ortak deklarasyonu açıklayan Gültepe, dünyada şiddeti giderek artan bir ticaret savaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’miz 70 yıla yakın müttefiklik ilişkisi bulunan ve stratejik ortağı bir ülke tarafından bu ekonomik savaşın cephelerinden biri haline getirilmek isteniyor. Tamamen spekülatif, doğrudan ülkemizi, ekonomimizi ve dolayısıyla halkımızı hedef alan bu girişimleri müttefiklik ve stratejik ortaklıkla bağdaştıramıyoruz.”

Önlem alınması şart

Mustafa Gültepe, ekonomideki dalgalanmanın en az hasarla atlatılabilmesi ve kalıcı etki oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşabilmesi için iç piyasada dövizle ticareti sınırlayacak önlemler en kısa sürede yürürlüğe konulmalı, mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda TL teşvik edilmeli, önceki yıllarda döviz ile kiralama yapıp bugün borcunu yüksek kur nedeniyle ödeyemeyenlerin cezasız erken tahliyesi sağlanmalı, döviz kredisi kullanan ihracatçıların üzerinde oluşan kur baskısını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmalı, reel sektörün üretim kapasitesi korunmalı, piyasalara verilecek güven ile mevcut durum fırsata çevrilmeli, yatırımlar hızlandırılmalı ve üretim arttırılmalı, hazır giyim ihracatımızın yüzde 72’sini gerçekleştirdiğimiz AB ile ilişkiler olumlu bir zemine kavuşturulmalı, başta hazır giyim ve konfeksiyon olmak üzere tüm sektörlerde yapısal dönüşüm tamamlanmalı, çeşitli nedenlerle ertelenmek durumunda kalan ekonomik reformlar, fırtınanın dinmesinin ardından hızla hazırlanarak uygulamaya geçirilmeli, eğitim altyapısı ekonomik dönüşümü gerçekleştirecek donanımda insan gücünü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalı.”

İşçi arıyoruz

Gültepe, Yeni Mesaj’ın sektörde işten çıkarmalar olduğuna dair haberleri hatırlatması üzerine, “İşini kaybeden varsa bize başvursun zira işçi arıyoruz” dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Halil Karasu da tekstilde makine parkının eskidiğine işaret ederek, “Teknolojik olarak rakip ülkeler sıfır yatırımlar yapıyor. Bizde makinelerimizi yenilemeliyiz. İşini kaybedenleri biz de istihdam ederiz” şeklinde konuştu. Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da “İşlerini kaybedenlere biz de talibiz” dedi. Öte yandan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, en büyük endişelerinin dövizde yaşanan iniş ve çıkışlar olduğuna işaret ederek, “Bunu çözecek bir yol bulmalıyız” dedi. YENİ MESAJ / İSTANBUL