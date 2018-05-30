İSO açıkladı... Sanayinin devleri borç sarmalında

EKONOMİ SERVİSİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017” araştırmasının sonuçları açıklandı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından İstanbul'da İSO'nun merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, 2017 yılında sanayinin zirvesinde 51.1 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine Koç Grubu şirketi TÜPRAŞ yer aldı.

İSO 500’ün üretimden satışlarının 2016’da yüzde 6.7’sini gerçekleştiren TÜPRAŞ, 2017 yılında ise bu oranını akaryakıt fiyatlarının artması sayesinde yüzde 7.8’e yükseltti.

İkinci sıra da Koç'un

Koç Grubu şirketlerinden Ford Otomotiv de 22.7 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliğini korurken, üçüncü sırada 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17.8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv yer aldı.

Reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan araştırmaya göre, İSO 500’ün üretimden satışları 2017 yılında yüzde 33.2 artışla 490 milyar TL’den 653 milyar TL’ye çıkarak yüksek bir büyüme performansı gösterdi.

Tamamı, Walmart'ın 3'te biri kadar

İSO 500'de yer alan şirketlerin tamamının geliri dünyanın en büyük şirketi Amerikan Walmart'ın gelirini 3'te biri kadar ediyor.

Walmart'ın geçen yılki cirosu 500 milyar dolara ulaşmıştı. Apple'ın cirosu ise 229 milyar dolardı. Son üç yıldır İSO 500’ün üretimden satışlarında görülen zayıf büyüme, 2017 yılında yüzde 19’luk oranla yerini reel büyümeye bıraktı.

İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarına göre; İSO 500’ün faaliyet kârı oranı sınırlı bir iyileşme ile yüzde 9.6 olurken, toplam faaliyet kârı mutlak büyüklüğü 70.6 milyar TL’ye yükseldi. Kârlılıkta temel belirleyici olmayı sürdüren finansman giderleri yüzde 21.3 artışla 29 milyar TL’den 35.2 milyar TL’ye çıktı.

Finansman giderlerinin net satışlara oranı yüzde 5.2’den yüzde 4.8’e gerilese bile sanayici esas faaliyetinden kazandığının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti.

Borçlar arttı

İSO 500’ün FAVÖK mutlak büyüklüğü yüzde 24.4 artarak 94.7 milyar TL’ye, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 40.7 artışla 53.1 milyar TL’ye çıktı.

Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, öz kaynaklar aleyhine bozulma eğilimi oldu. İSO 500 Büyük’te toplam borçların payı 2017 yılında 1 puan daha artarak yüzde 62.9’a yükselirken, öz kaynakların payı ise yüzde 37.1’e geriledi.

İSO 500’ün mali borçlarında artış geçen yıla göre biraz daha yavaşlamış olsa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü ve yüzde 17.1 artışla 243 milyar TL oldu. Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı da yüzde 37.8’den yüzde 41.9’a yükseldi.

İSO 500’de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 8 adet azalarak 115’e indi.

Yabancı sermayeli şirketlerin sayısındaki azalmaya karşın, ihracatın çoğun bu firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Yabancı sermeyeli 115 firma, İSO 500’ün toplam ihracatının yüzde 48.4’ünü gerçekleştirirken üretimden satışların da yüzde 32’sini oluşturdu.