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İSO'dan 'para yok' açıklaması

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, nakit sıkışıklık ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle orta ölçekli sanayi firmalarının krediye erişimde zorluk yaşadığına dikkat çekerek, “Son dönemde büyük şirketlerin kredilerinde yaşanan yeniden yapılandırma uygulamalarının da etkisiyle nakit sıkışıklığı derinleşti" dedi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:23
İSO'dan 'para yok' açıklaması

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı, “Yasama, Yürütme, Ekonomi ve Toplum Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Bakış” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kârlılık azaldı

Açılış konuşmasında geçen hafta açıklanan İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sanayide güçlü performansa işaret etmesinin yanında, faaliyet kârlarının önemli kısmının finansmana ayrıldığını gösterdiğini hatırlatan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını hissettiklerini ve kârlılık konusunda endişe duyduklarını vurguladı.

Finansal istikrar sağlanmadan üretim ekonomisinin gelişmesinin beklenemeyeceğine dikkat çeken Bahçıvan, bu doğrultuda bankacılık sektörü ile ilgili son zamanlarda yaşanan sıkıntıyı da gündeme getirdi.

Piyasalar paraya hasret

Bahçıvan, şunları söyledi: “Son günlerde piyasalarda devam eden nakit sıkışıklığı ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle özellikle orta ölçekli firmalarımız krediye erişim konusunda zorluklar yaşamaktadır. Buna ek olarak son dönemde büyük şirketlerin kredilerinde yaşanan yeniden yapılandırma uygulamalarının da etkisiyle nakit sıkışıklığının derinleştiğini gözlemliyoruz. Başka bir deyişle bankacılık sektörü büyük kredilerin yönetiminde ve kaynakların etkin kullandırılmasında yetersiz kalmıştır. Bankaların bu uygulamasının bedelini orta ölçekli sanayici firmalarımız ödememelidir. Bildiğiniz üzere firmalara kullandırılacak kredilerin büyüklükleri, bankaların öz kaynak büyüklüklerine göre çeşitli sınırlamalara tabi durumdadır. İşte bu noktada biz İSO olarak kredi limitlerinin ve oranlarının orta ölçekli firmaları mağdur etmeyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesini ve asıl ihtiyacı olan firmaların göz ardı edilmemesini talep ediyoruz.”

Yeni sistem sonuç odaklı

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 'hızlı ve etkin olmak' üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, “Sistem, sonuç odaklı, yüksek performanslı, etkin bir yürütme yapısına ve uzmanlığa dayanıyor. Özel sektörde başarısızlığın büyük bir bedeli varken, kamu yönetiminde başarısızlığın karşılıksız kalması çağın ruhuna uygun değildi. Sistemin ekonomik ve toplumsal hayat üzerinde büyük etkiler doğurması kaçınılmaz" dedi.

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ösoParaNakitErdal BahçıvanKredi
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