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İşsiz fizyoterapistler de var

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, sağlığın insan gücünün ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederek, "Fizyoterapistler, sağlık ekibinin daimi bir üyesidir.

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İşsiz fizyoterapistler de var

Fizyoterapistler, kişilerin maksimum harekete ve fonksiyonel yeteneğine ulaşması için koruma, iyileştirme ve tedavi gibi sağlık hizmetleri sunmaktadır. Yaşamın herhangi bir evresinde; yaşlanma, yaralanma, hastalık, rahatsızlık gibi çeşitli koşul veya çevresel faktörler bireyin hareket ve fonksiyonunu tehdit ettiğinde, fizyoterapistler önleme, tedavi/müdahale, habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri ile katkı vermektedir" dedi. Sağlık Bakanlığı’nda fizyoterapistlerin bağlı hastaneler, özel dal ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verdiğine işaret eden Düger, "Günümüzde 50 üniversitede öğrenim görmekte olan 14 bin fizyoterapist adayı öğrencilerimiz ve halen alanda çalışmakta olan ya da iş bekleyen 14 bin fizyoterapist meslektaşımız bulunmaktadır. Haziran 2017'de de 3 bin 500 yeni meslektaşımız mezun olacaktır" şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ 

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