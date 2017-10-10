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İşsizlerin sayısı 200 milyonu geçti

Uluslararası çalışma örgütü 2017 işsizlik raporunu açıkladı. Rapora göre küresel seviyede işsiz sayısı geçen yıla göre 3.4 milyon artarak 201 milyona ulaştı. Bu işsizlerin 3 milyon 251 bini Türkiye'den.

10 Ekim 2017 Salı 14:58
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İşsizlerin sayısı 200 milyonu geçti

Uluslararası çalışma örgütü '2017 Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm' raporunu yayınladı.

Buna göre, KOBİ'lerin toplam istihdamdaki payı yüzde 31'den yüzde 35'e yükseldi. Gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ'ler toplam istihdamın yüzde 52'sini oluştururken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 41 ve yükselen ekonomilerde ise yüzde 34 olarak gerçekleşti.

Uluslararası çalışma örgütü, küresel işsizlik oranının 2017'de yüzde 5.8 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Raporda bu oranın kısa vadede düşmeyeceği uyarısı yapıldı.

İşsiz sayısı 3.4 milyon kişi arttı

Küresel seviyede işsiz sayısının 201 milyonu geçtiği bilgisi paylaşılan raporda, bu alanda 2016'ya göre 3,4 milyon artış kaydedildiği ifade edildi.

Uluslararası çalışma örgütü, 2016'da özel sektörün dünya çapında 2.8 milyar kişiyi istihdam ettiği ve toplam istihdamın yüzde 87'sini temsil ettiğini açıkladı.

780 milyon işçi yoksul

Raporda ayrıca, son yıllardaki tüm ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ülkelerde yaklaşık 780 milyon işçinin halen "aşırı" veya "orta derecede" yoksulluk koşullarında yaşadığı kaydedildi.

TÜİK: Türkiye'de 3 milyon 251 bin işsiz var

Türkiye'deki işsizlik oranı ise Haziran itibariyle % 10.2 olarak açıklanmıştı.

Bu orana karşılık işsiz sayısı 3 milyon 251 bin kişi olmuştu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IşsizlikKOBİILOUluslararası çalışma örgütü
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