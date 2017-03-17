İşsizlerin umutları kurada

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine 3 bin 431 kişi başvuru yaptı. Salonu dolduran adayların bir kısmı kura çekimini büyük bir heyecanla, kimileri de dua ederek bekledi.

Yaklaşık 2 saat süren kura çekiminin ardından isimleri okunanlar yaşadıkları mutluluğu yakınlarıya paylaşırken, işe yerleştirilemeyenler ise üzüntü yaşadı.Kurada ismi çıkan adaylardan 35 yaşındaki Zeynep Kaygusuz, işe yerleştirilecek olmanın mutluluğuyla gözyaşı döktü.

İlk kez işe yerleştiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kaygusuz, "4 çocuğum var. Evimin ekonomisine destek olmak amacıyla müracaatta bulundum. Kurada seçildiğim için mutlu oldum. Allah işi olmayana iş nasip etsin. İşsizlik zor bir durum. Umarım herkesin ismi kurada çıkar. İsmimin çıkmasına şaşırdım, şu an çok sevinçliyim" dedi.

AA