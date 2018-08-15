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İşsizlik 0,5 puan geriledi

ABD ile yaşanan gerilim yüzünden kritik günler geçiren Türkiye ekonomisine işsizlik verileri nefes aldırdı. Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7'a geriledi. Aynı dönemde işsiz sayısı da 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak gerçekleşti

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:39
İşsizlik 0,5 puan geriledi

Türkiye ekonomisi, ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle yükselen kurlar nedeniyle zor günlerden geçiyor. Tam bu dönemde TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri Türkiye ekonomisine adeta rahat bir nefes aldırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde işsizlik oranı 0.5 puan düşerek yüzde 9.7 oldu. İşsizlik oranı Mayısta bir önceki aya göre ise 0.1 puan arttı. Mayıs ayında tarım dışı işsizlik oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 11.6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17.8'e geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0.5 puan azalarak yüzde 9.9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bin kişiye, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 48.1'e yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 97 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.8'i tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 7.2'si inşaat, yüzde 54.6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İş gücü, Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53.3'e ulaştı.

Her 3 çalışandan 1'nin sosyal güvencesi yok

Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, kayıt dışı çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalışla yüzde 33.7 olarak gerçekleşti. Buna göre Türkiye'de her 3 çalışandan 1'i sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalışıyor.

Tarım dışı sektörde sosyal güvenceden yoksun çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.4 oldu. Tarım sektöründe sosyal güvenceden yoksun çalışanların oranı ise yüzde 82.7 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in istatistiklerde hesaba katmadığı işsizler hesaba katıldığında işsiz sayısı daha da yükseliyor. Buna göre Mayıs'ta 3 milyon 136 bin kişi olarak TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısına, hesaba katılmayan iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 59 bin kişi ve sayıları 143 bini bulan mevsimlik çalışanlar dahil edildiğinde en geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 338 bin kişi olduğu görülüyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.08.2018 13:15
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDTÜİKIşsizlik
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