İşsizlik çift haneye alıştı

EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) MArt 2017 işsizlik verilerini açıkladı. Veriler ekonomi durumun iyiye gitmediğini gösteriyor. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.6 puanlık artış ile yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık artış ile yüzde 13.7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.4 puanlık artış ile yüzde 21.4 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.7 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46.1 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'i tarım, yüzde 19.4'ü sanayi, yüzde 7.3'ü inşaat, yüzde 54.8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.
En yüksek işsizlik Lise mezunlarında
Her 3 kişiden 1’i güvencesiz çalışıyor
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 3 milyon 642 bin kişi, işsizlik oranı da yüzde 11.7 olarak TÜİK'in açıkladığı verilere hesaba katılmayan işsizlik eklendiğinde tablo çok daha vahim bir duruma geliyor. TÜİK, iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 334 bin işsizi ve mevisimlik çalışan 92 bin işsizi işgücüne dahil etmiyor. Bu sayede işsizlik gerçekten çok daha düşük olarak gösterilmiş oluyor. Hesaba katılmayan işsizler de eklendiğinde Türkiye'de en geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 68 bin kişiye ulaşıyor. İşsizlik oranı da yüzde 18'i aşıyor.