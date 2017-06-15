İşsizlik çift haneye alıştı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) MArt 2017 işsizlik verilerini açıkladı. Veriler ekonomi durumun iyiye gitmediğini gösteriyor. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.6 puanlık artış ile yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık artış ile yüzde 13.7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.4 puanlık artış ile yüzde 21.4 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.7 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46.1 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'i tarım, yüzde 19.4'ü sanayi, yüzde 7.3'ü inşaat, yüzde 54.8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

En yüksek işsizlik Lise mezunlarında

Eğitim durumuna göre işgücü verileri incelendiğinde eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılma oranı da arttı. Okur-yazar olmayanlarda yüzde 17.9 olan işgücüne katılım oranı lise altı eğitimlilerde yüzde 48.2, lise mezunlarında yüzde 54.5, meslek lisesi mezunlarında yüzde 66.3, üniversite mezunlarında ise yüzde 79.9 seviyesinde gerçekleşti. Eğitim durumuna göre işsizlik oranlarında ise daha farklı bir durum ortaya çıktı. Okur-yazar olmayanlarda işsizlik oranı yüzde 6 olurken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 11, meslek lisesi mezunlarında yüzde 12.6, üniversite mezunlarında ise yüzde 12.2 seviyesinde gerçekleşti. En yüksek işsizlik ise yüzde 15 ile lise mezunlarında gerçekleşti.

Her 3 kişiden 1’i güvencesiz çalışıyor

Mart 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan güvencesiz çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak yüzde 33.1 olarak gerçekleşti. İşverenler arasında güvencesiz çalışanların oranı yüzde 15.7 olurken kendi hesabına çalışanlarda bu oran yüzde 62.9 oldu. Çoğu tarım sektöründe çalışan ücretsiz aile işçileri arasında güvencesiz çalışma oranı ise yüzde 89.5 seviyesinde gerçekleşti. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan güvencesiz çalışanların oranı en yüksek olan sektörü tarım oldu. Tarım sektöründe her 10 kişiden 8'i güvencesiz çalışıyor.

Gerçek işsiz sayısı 6 milyonu aşıyor

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 3 milyon 642 bin kişi, işsizlik oranı da yüzde 11.7 olarak TÜİK'in açıkladığı verilere hesaba katılmayan işsizlik eklendiğinde tablo çok daha vahim bir duruma geliyor. TÜİK, iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 334 bin işsizi ve mevisimlik çalışan 92 bin işsizi işgücüne dahil etmiyor. Bu sayede işsizlik gerçekten çok daha düşük olarak gösterilmiş oluyor. Hesaba katılmayan işsizler de eklendiğinde Türkiye'de en geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 68 bin kişiye ulaşıyor. İşsizlik oranı da yüzde 18'i aşıyor.