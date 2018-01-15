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İşsizlik yine çift hane

Türkiye'de tek haneli rakamlara hasret kalan işsizlik oranı, Ekim 2017'de yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 5.5 milyona yaklaştı. Genç işsizliğin yine yüksek seyrettiği Ekim ayında her 5 gençten 1'i işsiz kaldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:56
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İşsizlik yine çift hane

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde işsizlik oranı 1.5 puan azalarak yüzde 10.3 oldu. İşsizlik oranında bir önceki aya göre ise 0.3 puanlık düşüş görüldü. Tarım dışı işsizlik oranı, Ekim'de 1.8 puanlık azalışla yüzde 12.3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.9 puanlık azalışla yüzde 19.3 oldu. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1.5 puanlık azalışla yüzde 10.5 olarak gerçekleşti. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin arttı ve 28 milyon 645 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 1.4 puan yükselerek yüzde 47.6 olarak gerçekleşti. İş gücü,

Ekim'de 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 53.1 oldu.

Her 3 kişiden 1'i güvencesiz çalışıyor

Ekim'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33.9 oldu. Kadınlarda kayıt dışı çalışma erkeklere oranla çok daha yüksek.

Erkek çalışanlarda bu oran Ekim'de yüzde 29.3 olurken kadınlarda yüzde 44.1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan azalarak yüzde 21.8 oldu.

Tarım sektöründe ise kayıt dışı çalışanların oranı geçen yıla göre arttı. Ekim 2016'da yüzde 82.8 olan tarımda kayıt dışı çalışanların oranı Ekim 2017'de 1.7 puan artarak yüzde 84.5'e tırmandı. Tarım sektöründe kayıt dışı çalışan işverenlerde de büyük artış yaşandı.

Ekim 2016'da tarımla iştigal eden işverenler arasında kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 41.7 olurken, Ekim 2017'de bu oran yüzde 9.1 artarak yüzde 50.8'e yükseldi.

Geniş tanımlı işsizler çok daha fazla

TÜİK'in hazırladığı iş gücü istatistikleri standart işsizlik hesaplamaları kullanılarak belirleniyor.

Bu yöntemde referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.

Bu hesaplama yöntemi, işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılmasını zorlaştırdığı için işgücü hesaplama literatüründe 'geniş tanımlı işsizlik hesaplaması' giderek artan bir şekilde rağbet görüyor.

Geniş tanımlı işsizlik hesaplamasında resmi hesaplamadaki işsizlerin yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizler, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizler, mevsimlik çalışanlar da hesaba katılıyor.

Bu bağlamda 3 milyon 287 bin kişi olarak TÜİK'in açıkladığı Ekim 2017 işsiz sayısına, iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayan 600 bin kişi, iş aramayıp, çalışmaya hazır olduğunu belirten 1 milyon 506 bin kişi ile mevsimlik çalışan 71 bin kişi eklendiğinde geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 464 bin kişi olduğu ortaya çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
IşsizlikIstihdamEkonomiTÜİK
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cemal 2018-01-15 17:31:56

her gecen yil bir öncekini aratiyor. isler iyi gitmiyor

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