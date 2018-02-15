Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.868
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.3094
EURO
4.7045

İşsizlikte Türkiye OECD'yi ikiye katladı

Türkiye'de işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yüzde 10.3 ile çift haneli düzeyde kaldı. Bu oranla Türkiye, OECD ortalaması olan 5.6 işsizlik oranını neredeyse ikiye katlıyor

15 Şubat 2018 Perşembe 14:25
İşsizlikte Türkiye OECD'yi ikiye katladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ise 28 milyon 515 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.3 olurken, bir önceki döneme göre değişmedi.

Gelişmiş ekonomilerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da, yıllık bazda 2.1 puanlık azalış ile yüzde 12.2 olarak belirlendi.

Yıllık bazda, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 19.3 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10.5 oldu.

OECD'yi ikiye katladık

2012 yılında OECD ülkeleri ortalamaları ile aynı düzeyde olan işsizlik diğer ülkelerde düşerken Türkiye’de artıyor. OECD ülkelerinde genel işsizlik oranı yüzde 5.6 seviyesinde.

Türkiye’deki işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre azalsa da hala OECD ortalamasının neredeyse iki katı. OECD verilerine göre en dikkat çeken artış ise genç işsizlikte. OECD ülkelerindeki genç işsizlerin oranı yüzde 11 seviyesinde iken bu oran Türkiye’de Kasım ayında yüzde 3.3 puanlık düşüşe rağmen 19.3 ile yüzde 20 seviyesinde tutunmaya devam ediyor.

OECD'nin 2019 yılında Türkiye için işsizlik öngörüsü yüzde 11.3 seviyesinde. Yunanistan ve İspanya'nın ardından OECD ülkelerinde işsizlik sorunu en fazla hissedildiği üçüncü ülke Türkiye konumunda.

3 işçiden 1'i kayıtdışı

Türkiye'de kayıt dışı, yani hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışanların oranı da dikkat çekiyor.

Kasım 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 33.6 olarak gerçekleşti. Bu durum Türkiye'de çalışan her 3 işçiden 1'inin güvencesiz çalıştığını gösteriyor.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 22 oldu. Tarım sektöründe ise hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışanların oranı Kasım 2016'ya göre 2.5 puan artarak yüzde 84.2 olarak gerçekleşti.

Gerçek işsiz sayısı 6 milyona yaklaştı

TÜİK'in Kasım dönemine ilişkin açıkladığı işsiz sayısı olan 3 milyon 275 bin kişiye, herhangi bir işte çalışmıyor oldukları helde resmi istatistiklerde yer verilmeyen işsizler dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısını daha doğru bir oranda ortaya koyan sayıya ulaşılıyor.

Buna göre resmi işsiz sayısı olan 3 milyon 275 bin kişiye, iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 219 bin kişi ve sayısı 91 bin kişi olan mevsimlik işçiler eklendiğinde gerçek işsiz sayısı 5 milyon 585 bin kişiye ulaşıyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.02.2018 00:47
Anahtar Kelimeler:
IstihdamIşsizlikTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konutta Artvin sürprizi
Konutta Artvin sürprizi
En borçlu İstanbul
En borçlu İstanbul
HD uyumlu olmayan uydu alıcıları çöpe
HD uyumlu olmayan uydu alıcıları çöpe
Türkmenistan'a dev farbrika
Türkmenistan'a dev farbrika
Yüksek cari açık korkutuyor
Yüksek cari açık korkutuyor
Meyve sebzede en iyi pazar Rusya
Meyve sebzede en iyi pazar Rusya
'Yüksek enflasyonda sorumlu tarım değil'
'Yüksek enflasyonda sorumlu tarım değil'
Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı
Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı
İhracatçının belini büken 3 sorun
İhracatçının belini büken 3 sorun

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim