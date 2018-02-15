İşsizlikte Türkiye OECD'yi ikiye katladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ise 28 milyon 515 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.3 olurken, bir önceki döneme göre değişmedi.

Gelişmiş ekonomilerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da, yıllık bazda 2.1 puanlık azalış ile yüzde 12.2 olarak belirlendi.

Yıllık bazda, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 19.3 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10.5 oldu.

OECD'yi ikiye katladık

2012 yılında OECD ülkeleri ortalamaları ile aynı düzeyde olan işsizlik diğer ülkelerde düşerken Türkiye’de artıyor. OECD ülkelerinde genel işsizlik oranı yüzde 5.6 seviyesinde.

Türkiye’deki işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre azalsa da hala OECD ortalamasının neredeyse iki katı. OECD verilerine göre en dikkat çeken artış ise genç işsizlikte. OECD ülkelerindeki genç işsizlerin oranı yüzde 11 seviyesinde iken bu oran Türkiye’de Kasım ayında yüzde 3.3 puanlık düşüşe rağmen 19.3 ile yüzde 20 seviyesinde tutunmaya devam ediyor.

OECD'nin 2019 yılında Türkiye için işsizlik öngörüsü yüzde 11.3 seviyesinde. Yunanistan ve İspanya'nın ardından OECD ülkelerinde işsizlik sorunu en fazla hissedildiği üçüncü ülke Türkiye konumunda.

3 işçiden 1'i kayıtdışı

Türkiye'de kayıt dışı, yani hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışanların oranı da dikkat çekiyor.

Kasım 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 33.6 olarak gerçekleşti. Bu durum Türkiye'de çalışan her 3 işçiden 1'inin güvencesiz çalıştığını gösteriyor.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 22 oldu. Tarım sektöründe ise hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışanların oranı Kasım 2016'ya göre 2.5 puan artarak yüzde 84.2 olarak gerçekleşti.

Gerçek işsiz sayısı 6 milyona yaklaştı

TÜİK'in Kasım dönemine ilişkin açıkladığı işsiz sayısı olan 3 milyon 275 bin kişiye, herhangi bir işte çalışmıyor oldukları helde resmi istatistiklerde yer verilmeyen işsizler dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısını daha doğru bir oranda ortaya koyan sayıya ulaşılıyor.

Buna göre resmi işsiz sayısı olan 3 milyon 275 bin kişiye, iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 219 bin kişi ve sayısı 91 bin kişi olan mevsimlik işçiler eklendiğinde gerçek işsiz sayısı 5 milyon 585 bin kişiye ulaşıyor.