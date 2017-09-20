İstanbul'a 12 otel daha yapılıyor

TÜROB’un Ekonomi Bakanlığı’nın Temmuz 2017 yatırım teşvik verilerinden hareketle yaptığı araştırmaya göre, İstanbul’un tesis sayısı ve yatak sayısı bakımında uzun bir aradan sonra ilk sıraya yerleştiği görüldü.

İstanbul’da temmuz ayında 3 otel projesi için teşvik alınırken, 7 aylık dönemde İstanbul’daki yeni proje sayısı 12 oldu. Temmuz ayında yatırımcıların gözdesi Antalya ve Muğla’nın listeye girememesi dikkat çekti.

Toplam verilere bakıldığında, Temmuz 2017’de ülke genelinde 10 şehirde toplam 2 bin 332 yataklı 12 yeni otel projesi teşvik belgesi, 2 otel ise renovasyon belgesi aldı. Toplamda 157.4 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sonrasında sektöre 625 yeni ek istihdam sağlanacak. Geçen yıl temmuz ayında 5 ilde toplam yatak kapasitesi 1.847 adet olan 6 otel projesi 153.9 milyon TL tutarında teşvik almıştı. Temmuz ayında yatırımlar proje sayısında yüzde 100 gibi önemli oranda artarken, yatırım miktarı yüzde 2.3 oranında artış gösterdi.

EKONOMİ SERVİSİ