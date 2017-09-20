Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
105324
ALTIN
146.495
DOLAR
3.4720
STERLİN
4.7106
EURO
4.1670

İstanbul'a 12 otel daha yapılıyor

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) yatak kapasitesi açısından arz fazlasına dikkat çektiği İstanbul, en fazla otel yatırımı yapılan şehirler sıralamasında yeniden ilk sıraya yerleşti.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:39
8 Okunma
İstanbul'a 12 otel daha yapılıyor

TÜROB’un Ekonomi Bakanlığı’nın Temmuz 2017 yatırım teşvik verilerinden hareketle yaptığı araştırmaya göre, İstanbul’un tesis sayısı ve yatak sayısı bakımında uzun bir aradan sonra ilk sıraya yerleştiği görüldü.

İstanbul’da temmuz ayında 3 otel projesi için teşvik alınırken, 7 aylık dönemde İstanbul’daki yeni proje sayısı 12 oldu. Temmuz ayında yatırımcıların gözdesi Antalya ve Muğla’nın listeye girememesi dikkat çekti.

Toplam verilere bakıldığında, Temmuz 2017’de ülke genelinde 10 şehirde toplam 2 bin 332 yataklı 12 yeni otel projesi teşvik belgesi, 2 otel ise renovasyon belgesi aldı. Toplamda 157.4 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sonrasında sektöre 625 yeni ek istihdam sağlanacak. Geçen yıl temmuz ayında 5 ilde toplam yatak kapasitesi 1.847 adet olan 6 otel projesi 153.9 milyon TL tutarında teşvik almıştı. Temmuz ayında yatırımlar proje sayısında yüzde 100 gibi önemli oranda artarken, yatırım miktarı yüzde 2.3 oranında artış gösterdi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Otelciler BirliğiTÜROB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijitalleşen kazanır
Dijitalleşen kazanır
Türk domatesi izin bekliyor
Türk domatesi izin bekliyor
İşsizlik gelecekte en büyük küresel risk
İşsizlik gelecekte en büyük küresel risk
Türklerin gözdesi iç turizm oldu
Türklerin gözdesi iç turizm oldu
'Tasarruflu ürünlere teşvik verilsin'
'Tasarruflu ürünlere teşvik verilsin'
Marketlerde ücretli poşet dönemi 2019'da
Marketlerde ücretli poşet dönemi 2019'da
Gelir dağılımı artık daha bozuk
Gelir dağılımı artık daha bozuk
Kırsal kesim yok oluyor
Kırsal kesim yok oluyor
İran'la ticarete konsolosluk onayı darbesi
İran'la ticarete konsolosluk onayı darbesi

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim