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İstanbul'a bir lüks otel markası daha

Turizmin son iki yıldır baş aşağı gittiği İstanbul'da delüks otel segmentinde yer alan Kempinski, Raffles, Four Seasons, Ritz, Fairmont, Shangri-La markalarına JW Marriott da eklendi

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İstanbul'a bir lüks otel markası daha
DATİ Yatırım Holding tarafından Ataköy sahilde inşaatına devam edilen JW Marriott İstanbul Hotel and Conference Center, 200 milyon dolarlık bir yatırım ile hayata geçecek olan otel 449 oda kapasitesine sahip. DATİ Yatırım Holding AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan birtakım olumsuz olaylara rağmen İstanbul’un dünyanın en iyi kongre şehirlerinden biri olma iddiasının her zaman sürdüğünün altını çizdi.

Marriott International Avrupa Lüks Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Satya Anand da "Dünyanın her yanından İstanbul’u ziyarete gelecek zevk sahibi seyahatseverleri, bu oteli ve bu karakterli şehri deneyimlerken ağırlamak için can atıyoruz” dedi.

JW Marriott İstanbul Hotel, Türkiye'de ve dünyada önemli yapılara imza atan Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirildi. Marriott grubunun JW Marriott markasıyla Ankara'da bir oteli bulunuyor. Lüks otel markalarından Peninsula, Anantara, Mandarin Oriental (proje halinde), Waldorf Astoria (Hilton Grup), Sofitel'in (Accor Grup) İstanbul'da oteli bulunmuyor. ERSAN İLTER/İSTANBUL

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İstanbula Bir Lüks Otel Markası Daha
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