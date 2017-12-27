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İstanbul'a iki OSB teklifi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin 2017 yılının son aylık olağan toplantısı, “Üretim Odaklı Bir Ekonomide Planlı Bir Çevre ve Şehircilik Anlayışının, Sanayimizin Gelecek Vizyonu ve Yeni Nesil Sanayimize Farkındalık Kazandırılması Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:29
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İstanbul'a iki OSB teklifi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvani yaptığı konuşmada, İstanbul’da tabiri caizse göçebe olmak zorunda bırakılan bir sanayi var. Bu durum rekabet gücümüzü sekteye uğratıyor. Sanayiye yerleşiklik kazandırmak noktasında en etkili çözümü Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) sunuyor. Bu çerçevede biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkan sağlayacak iki yeni OSB kurulmasını talep ediyoruz” dedi.

İstanbul için 2005-2009 yılları arasında hazırlanan ve mega projelerin çoğunu içermeyen Çevre Düzeni Planı’nın üretimi dışlayan çarpık ekonomi ve şehircilik anlayışının bir yansıması olduğunu hatırlatan Bahçıvan “Bu planda İstanbul sadece bir moda, finans ve turizm merkezi olarak değerlendirilirken, sanayi geri plana itilmiştir. 2008 küresel finansal krizi, sanayiden uzaklaşan toplumların ve şehirlerin küresel dalgalanmalar, krizler karşısında savunmasız kaldığını ortaya koydu. Krizden ders çıkaran ülkelerde üretim odaklı ekonomi yeniden gündeme gelirken; yeni nesil bir sanayi vizyonu da buna eşlik ediyor” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOSB
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