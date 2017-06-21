İstanbul'da hayat yabancılar için ucuzladı

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, her yıl gerçekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2017 sonuçlarını açıkladı. Yurtdışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetler ve çokuluslu şirketlere rehberlik eden ‘Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’, 5 kıtada 209 şehirde gerçekleştirildi.

Bu yılın şampiyonu Luanda

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2017 yılının en pahalı şehri Luanda, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Tunus oldu. Luanda’nın ardından Hong Kong, Tokyo, Zürih (İsviçre) ve Singapur en pahalı şehirler olarak sıralandı. Seul ise geçen seneye göre 9 basamak yükseldi ve 6’ıncı sıraya çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 101. sırada yer alan İstanbul ise, listede 142’nci sıraya yerleşerek, yaşam maliyeti açısından geçen yıla göre daha ucuz bir şehir olarak listedeki yerini aldı. İstanbul'un gerilemesinde Türk Lirasının ABD Doları ve Euro karşısında erimesi etkili oldu. Yine kentteki konut stokunun artmasıyla birlikte ev kiralarının yerinde sayması da bir başka faktör olarak öne çıkıyor.

New York yine Amerika’nın en pahalı şehri

Geçen sene olduğu gibi Amerikan Dolarının değer kazanmasıyla Amerika’da birçok şehrin sıralamada yükselmesi veya yerini koruması araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından birisi oldu. Araştırmada 9. sıraya yükselen New York, Amerika’nın en pahalı şehri olmaya devam ederken, 4 basamak birden yükselen San Francisco 22’nci, 3 basamak yükselen Los Angeles ise 24’üncü sırada yer aldı. Kanada dolarının değer kazanması ile 2017 sıralamasında büyük sıçramalarının yaşandığı Kanada’da 107. sırada yer alan Vancouver en pahalı şehir oldu.

İlk 10’da üç İsviçreli!

Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2017 sonuçlarına göre, 4’üncü sırada yer alan Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını koruyor. Diğer İsviçre şehirlerinden Cenevre 7’nci sırada yer alırken, geçen yıla göre 3 basamak yükselen Bern (İsviçre) 10’uncu sırada yer aldı. Yerel para birimlerinin ABD Doları karşısında zayıflaması Batı Avrupa şehirlerinin sıralamada düşüş göstermesinde etkin rol oynadı. 24 basamak düşüşle Viyana 78. sıraya gerilerken, Roma 22 basamak düşüşle 80. sıraya indi. Alman şehirlerinden Münih 98., Frankfurt 117., Berlin 120., Dusseldorf 122. ve Hamburg 125. basamakta yer aldı. Çekya'nın başkenti Prag 132. sırada yer bulurken Budapeşte ise 176. sıraya kadar geriledi.

Tel Aviv, Ortadoğu’nun en pahalısı

Genel olarak expat (şirketlerin yurtdışında görevlendirdiği çalışan dünyası olarak bilinen Ortadoğu’da, en pahalı şehir unvanını listede 17. sırada yer alan Tel Aviv elde etti. Dubai 20. sırada yer bulurken, onu 23. sıradaki Abu Dhabi ve 52’inci sıradaki Riyad izledi. 183. sırada yer alan Kahire, Orta Doğu’nun en ucuz şehri oldu.

Dünyada En Pahalı 10 Kent

1. LUANDA-Angola

2. HONG KONG

3. TOKYO-Japonya

4. ZÜRİH-İsviçre

5. SİNGAPUR

6. SEUL-Güney Kore

7. CENEVRE-İsviçre

8. ŞANGAY-Çin

9. NEW YORK-ABD

10. BERN-İsviçre