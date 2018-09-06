İstanbul'da iki gıda fuarı birden açıldı

Fuar kapsamında bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Rusya, Almanya, BAE, Azerbaycan, Irak, Belçika, Kazakistan ve Kolombiya'dan 200'ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcı ağırlanıyor.

ITE Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, WorldFood İstanbul'da bu yıl 30 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcıyı 17 bine yakın ziyaretçi ile buluşturacaklarını belirtti. Fuarda yeme-içmeye dair çok sayıda etkinlik düzenleniyor. CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilen CNR Food İstanbul'da ise ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru, Güney Kore ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcı, bin 600'den fazla marka ile bir araya geliyor. Her iki fuar da 8 Eylül'de sona erecek.

EKONOMİ SERVİSİ