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İstanbul'da insani geçim ücreti 2 bin 385 lira

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), "2018 Yılı İnsani Geçim Ücreti (İGÜ)" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
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İstanbul'da insani geçim ücreti 2 bin 385 lira

Ortalama büyüklükte bir ailenin geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas alan araştırmaya göre, 2018 yılında insani geçim ücreti İstanbul için 2 bin 385 lira, Türkiye ortalaması için de bin 857 lira oldu.

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda işverenlere daha duyarlı olmaları ve çalışan ücretlerini insani geçim seviyesinde iyileştirmeleri çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Gelir dağılımındaki adaletsizliğin çalışanların aleyhine hızla bozulduğu günümüzde, krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin, emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti, işverenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. Temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır."

 İGİAD'ın belirlediği insani geçim ücretinin bireyi değil, 2 çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği, insanca geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas aldığına işaret eden Karahan, "2018 yılı için Türkiye'de 12 ayrı bölgenin insani geçim ücreti belirlendi. Buna göre en yüksek insani geçim ücreti 2 bin 385 lira ile İstanbul'dadır. En düşük ücret ise bin 650 liradır. Bu rakamın Türkiye ortalaması ise bin 857 liradır" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.01.2018 23:09
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretİstanbul
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