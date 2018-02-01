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İstanbul'da konut almak kârlı değil

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da fiyatı geçen yıl yüzde 13 yükseliş kaydeden konut, yüzde 11.92'lik enflasyon ile kıyaslandığında yatırımcısının beklentisini karşılamadı.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:15
İstanbul'da konut almak kârlı değil

Geçen yıl dolar yüzde 7.47'lik getiri ile konutun gerisinde kalırken, altın yüzde 21.6, Euro yüzde 22.5 ve Borsa İstanbul da yüzde 47.6'lık kazançla konutu solladı.

İstanbul'da geçen yıl en yüksek artışın yaşandığı ilçe İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin etkisiyle yüzde 50 yükselişin yaşandığı Arnavutköy oldu.

Arnavutköy'de son bir yılda konutun ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 200 liraya yükseldi. Arnavutköy'ü yüzde 24 ile Çatalca, yüzde 21 ile Gaziosmanpaşa ve Silivri, yüzde 18 ile Şile, yüzde 15 ile Bakırköy, yüzde 13 ile Büyükçekmece, yüzde 12 ile Tuzla ve Beyoğlu, yüzde 11 ile Esenler takip etti.

Gaziosmanpaşa'daki artış kentsel dönüşüm bazlı olurken, Şile'deki artışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi büyük oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKonutEmlak
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