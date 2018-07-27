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İstanbul'da şirketleri yabancılar açıyor

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz döneminde İstanbul'da açılan yabancı şirket sayısının 2 bin 165 iken, bu yıl sayının 4 bin 637'ye çıktığını kaydetti

27 Temmuz 2018 Cuma 18:16
İstanbul'da şirketleri yabancılar açıyor

AA Finans Masasına konuk olan Avdagiç, "Yabancı şirketlerde yüzde 114'lük bir artış var. Geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz'da sadece 112 yabancı şirket kapanmışken, bu sene sadece 19 yabancı şirket kapanmış" dedi. Merkez Bankasının faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getrien Avdagiç, "Çünkü bunu artırmaya devam ettiğiniz halde ciddi bir faiz sarmalına girecektik.

Görüldü ki döviz kurunda yüzde 1 civarında artış oldu, bu da yönetilebilecek bir artış. Faiz artışının yapılmamasını doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki beklentimiz ek politikalarla faiz seviyesini aşağı döndürebilecek politikaların devreye girmesi" dedi.

Kurun hızının enflasyon oranının üzerinde artmış olmasının iş dünyası için kolay olmadığını dile getiren Avdagiç, "İş dünyasının beklentisinin Türk lirasının döviz karşısındaki değerinin enflasyon oranıyla yakın bir bantta seyretmesi. Türk lirasının enflasyon oranlarının üzerinde değer kaybetmesi iş dünyasını da zora sokan bir konu" dedi.
AA

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