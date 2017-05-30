İstanbul sevindirdi, Ankara üzdü

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

Konaklama sektöründe Nisan ayında Türkiye genelinde ve özellikle de İstanbul’da yaşanan doluluk artışı umut verirken, bu artışın henüz fiyatlara yansımaması dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Nisan 2017 Ülke Performans Raporu’ açıklandı. Buna göre, Türkiye'nin Nisan 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 15.7 artarak, yüzde 61.2 olarak kaydedildi. Nisan 2016’da bu oran yüzde 52.9 olmuştu. Ocak-Nisan 2017 döneminde ise otel dolulukları yüzde 5.8 artışla yüzde 53.8 oldu. Bu doluluk artışı maalesef gelir artışı olarak karşılık bulamadı. 2017 yılı ilk dört ay oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 23.3 düşüş ile Türkiye oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli de 59 Euro’ya geriledi.

İstanbul’da umut ışığı

Son 1.5 yıldır turizmdeki sıkıntıdan en fazla etkilenen İstanbul’da doluluk artışı Nisan ayında yüzde 30’a yaklaştı. İstanbul'un Nisan 2016'da yüzde 50.6 olan doluluk oranı, Nisan 2017'de yüzde 27.9 artarak, yüzde 64.8 olarak ölçüldü. Bu artışa rağmen İstanbul, Nisan 2017'de ortalama günlük satılan oda bedelinde yüzde 29.8 ve toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde yüzde 10.2 düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu olmaktan kurtulamadı. İstanbul’da Nisan ayında ortalama günlük satılan oda bedeli 78.5 Euro oldu. Nisan 2016’da bu rakam 111.9 Euro olmuştu.

Avrupalı turist gelmiyor