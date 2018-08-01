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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 10.12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.66 artış gösterdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:16
İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 0.52, toptan fiyatlarda ise yüzde 0.91 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayına  göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12.50, toptan fiyatlarda yüzde 16.77 yükseliş  yaşandı.

Perakende fiyatlar, Temmuzda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.94, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.44, konut harcamalarında yüzde 1.01, gıda harcamalarında yüzde 0.69, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.09, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.01 artış gösterdi.

Giyim harcamalarında yüzde 4.46 azalış gerçekleşti. Temmuz 2018'de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 5.87, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.56, mensucat grubunda yüzde 0.07 artış kaydetti. Madenler grubunda yüzde 2.40, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 1.06 azalış gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulEnflasyonZam
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