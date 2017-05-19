İstanbul’da bir otel daha kapanıyor

İstanbul Maçka'da bulunan ParkSA Hilton, 30 Haziran 2017 tarihinden sonra operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Hilton ParkSA İstanbul’un seçkin bir iş ortağı olan sizleri otelimizin 30 Haziran 2017 tarihinden sonra operasyonlarını durduracağı konusunda bilgilendiriyor ve bu durumun yol açabileceği aksaklıklardan dolayı özürlerimizi iletiyoruz. Hilton ailesi olarak bu süreçteki önceliğimiz ileri tarihli rezervasyona sahip odalarımız ya da toplantı salonlarımızla ilgili misafirlerimizin herhangi bir sorun yaşamamaları ve İstanbul’da bulunan diğer Hilton Otelleri’nden birinde ihtiyaçlarına uyan konaklama hizmetine ulaşmalarıdır."

Hilton grubunun ParkSA Hilton ile birlikte İstanbul genelinde 18 oteli bulunuyor.

Sıra büyüklere mi geliyor?



Son dönemde çok sayıda otelin açıldığı İstanbul'da 2015'ten bu yana turist sayısında azalmaya bağlı olarak genelde küçük çaplı oteller kapanıyordu. Ancak Parksa Hilton'ın kapanma kararı ilk kez 'büyük bir otel zincirinin bir parçası' kapısına kilit vurmuş oluyor. İstanbul’da Nisan ve Mayıs aylarında özellikle Arap turistlerin ilgisi sayesinde otellerdeki doluluk oranları arttı. Ancak Yeni Mesaj’ın sektör yetkililerinden edindiği bilgiye göre Avrupalı ve Amerikalı turistler İstanbul’a ilgi göstermiyor. Öte yandan Sabancı grubu bünyesinde iki adet daha Hilton oteli bulunuyor: Adana HiltonSA ve Mersin HiltonSA.

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL