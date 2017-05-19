İstanbul’da bir otel daha kapanıyor

İstanbul Maçka'da bulunan ParkSA Hilton, 30 Haziran 2017 tarihinden sonra operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Hilton ParkSA İstanbul’un seçkin bir iş ortağı olan sizleri otelimizin 30 Haziran 2017 tarihinden sonra operasyonlarını durduracağı konusunda bilgilendiriyor ve bu durumun yol açabileceği aksaklıklardan dolayı özürlerimizi iletiyoruz. Hilton ailesi olarak bu süreçteki önceliğimiz ileri tarihli rezervasyona sahip odalarımız ya da toplantı salonlarımızla ilgili misafirlerimizin herhangi bir sorun yaşamamaları ve İstanbul’da bulunan diğer Hilton Otelleri’nden birinde ihtiyaçlarına uyan konaklama hizmetine ulaşmalarıdır."
Hilton grubunun ParkSA Hilton ile birlikte İstanbul genelinde 18 oteli bulunuyor.