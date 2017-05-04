İstanbul’da her gün bin 694 aile taşındı

İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere 81 ilde 4.5 milyon tüketiciye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik'in 3 ayda bir açıkladığı "Gayrimenkulün Enerjisi Raporu", mega kentteki hareketi gözler önüne serdi. Rapora göre, İstanbul'da bu yılın ilk 3 ayında toplam taşınma hareketi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Kentte, 2016'nın ilk çeyreğinde 109 bin olan toplam taşınma sayısı, bu yıl aynı dönemde 152 bin 496 oldu. Rapora göre her gün bin 694 aile taşındı. Gayrimenkulün Enerjisi Raporuna göre, 2016'nın ilk 3 ayında kapısı ilk defa açılan yeni konutların sayısı 32 bin 642 iken, rakam, bu yılın aynı dönemde yüzde 34 artışla 43 bin 740'a ulaştı. En fazla yeni konuta yerleşim ise 16 bin 876 ile şubat ayında gerçekleşti. 2016'nın ilk çeyreğinde her gün ortalama 354 aile, yeni konutuna taşınırken, söz konusu rakam 2017'nin aynı döneminde 486'ya yükseldi. En fazla yeni konuta geçişte Esenyurt yine ilk sırada yer aldı. Esenyurt'u Avcılar ve Bayrampaşa izlerken, en az yeni konuta taşınma bölgeleri olarak Sarıyer ve Beyazıt öne çıktı. MEHMET KELEŞ