İstanbul’da odalar ucuza gidiyor

Avrupa’nın turizmde iddialı şehirleriyle kıyaslandığında İstanbul’un turizm gelirlerinde yaşadığı kayıp net olarak ortaya çıkıyor. Dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için yaptığı araştırmaya göre, bu yıl Temmuz ayında İstanbul’da doluluklar, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016’ya göre yüzde 97 artarak yüzde 72.4 olarak gerçekleşti. Baz etkisi olarak değerlendirilebilecek bu artışla İstanbul, Temmuz 2017’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon oldu.



Ancak bu doluluk İstanbul’un Avrupa’daki rakiplerine göre yarı yarıya, hatta üçte iki daha düşük fiyatlarla sağlandı. TÜROB’un STR verilerinden hareketle yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul’da iki yıl öncesine kadar fiyatta Paris, Londra, Barselona gibi şehirlerle yarışan ve beş yıldızlı otellerde ortalama 200 Euro’yu bulan kişibaşı konaklama fiyatı bu yıl yüksek sezon olan Temmuz ayında 83.2 Euro olarak gerçekleşti.

Rakipler 2-3 kat pahalı

TÜROB Başkanı Timur Bayındır'ın açıkladığı verilere göre, 2017’nin ilk 7 ayında İstanbul, yüzde 21.9 düşüş ile 83.2 Euro’ya gerileyen ortalama günlük satılan oda bedeli en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu olmaktan kurtulamadı. Paris aynı dönemde 253 Euro ile konaklamada Avrupa’nın en pahalı şehri oldu.



İsviçre’nin Cenevre kenti 245 Euro ile ikinci olurken, İsrail'in Tel Aviv şehri 221 Euro ile üçüncü en pahalı oldu. Akdeniz’deki en önemli rakiplerimizden Dubrovnik 208 Euro, Barselona 159.3 Euro ve Atina 137.7 Euro’luk fiyatlarıyla dikkat çekti. Avrupa ortalaması ise 116 Euro olarak gerçekleşti.

Paris'te otel fiyatları uçuyor

Avrupa'nın hatta dünyanın en pahalı otelleri paris'te bulunuyor. Paris'te bulunan Four Seasons George 5, Ritz, Shangri-La, Raffles, Athens, Peninsula otellerinde yaz aylarında geceliği 1000 Euro'dan düşük oda bulunmuyor!

Şehir…….Doluluk (%)…… Günlük oda bedeli (Euro)

Paris……….77.5…………..253.5

Londra…….. 87.5…………184.1

Barselona……89.8…………159.3

Roma…………81.1………..157.2

Kopenhag…….84.4………..144.4

Amsterdam…..89.2………..138.0

Atina………….91.4……….137.7

Antalya………...73.8………119.4

Budapeşte……. 84.4………111.5

Lizbon………….83.8……...114.1

Madrid…………67.7……….98.0

Frankfurt……….67.1……….97.9

St. Petersburg….85.7………...91.2

İstanbul………..72.4………....83.2