İstanbul’da ucuz konut acığı var

Akproje-Ertok Yapı-Kaysel ortaklığıyla Beylikdüzü, Büyükçekmece-Esenyurt kavşağında yükselen ‘Akros İstanbul', 125 metrelik yüksekliği ile bölgenin en yüksek binası olacak. 150 milyon liralık yatırım değerine sahip, biri 35 diğer ikisi 18 katlı 3 blok şeklinde yükselen Akros İstanbul, toplam 496 konut ve 33 ticari üniteden oluşuyor. Akros İstanbul’da daire büyüklükleri, 79 m2 ila 312 m2 arasında değişiyor.

Kent merkezlerinde ucuz konut hayal

Akproje Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin , “İnşaat sektörü, içinden geçtiğimiz bu dönemde ekonominin lokomotifi durumunda bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda, özellikle kentsel dönüşümün daha da hızlanması ile bu durumun bir müddet daha devam edecektir. Başta İstanbul olmak üzere diğer büyük şehirlerde yeterince boş arsa olmaması, var olanların arsa maliyetlerinin fazla olması nedeni ile yeterince ucuz konut üretilemiyor. İstanbul özelinde sektöre baktığımızda ucuz konutta ciddi bir konut açığı varken, lüks konutlarda ise arz fazlası dikkat çekiyor. Bu durum lüks konut segmentin de kıyasıya bir rekabeti de yanında getiriyor. Bu rekabet ortamında, tüketicilerden gelen talep ve öncelikleri dikkate alan şirketlerin daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz." Öte yandan Ertok Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tokmakçı, Akros İstanbul’un bütün dairelerinde var olan balkonların, kapalı ev hayatının dışında keyif yapmak isteyenler için ideal olduğunu vurguladı.

Tokmakçı şunları söyledi: Büyüklükleri 7 metrekare - 22 metrekare arasında değişen balkonların yanı sıra projemizin 35’inci katında bulunan seyir terası da, bölgeye hakim manzarasıyla fark yaratıyor. Ayrıca yüksek binaların önemli sorunlarından biri olan havalandırma sistemleri yerine binalarımızda doğal havalandırma imkanı da olacak. EKONOMİ SERVİSİ