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İstanbullu tatile koştu elektrik tüketimi düştü

Kurban Bayramı’nda İstanbullular tatil yerlerine akın edince mega kentte elektrik tüketiminde de ciddi düşüşler gözlendi. Ağustos ayının normal günlerine göre bayram boyunca ortalama günlük elektrik tüketimi yüzde 45 geriledi

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:15
İstanbullu tatile koştu elektrik tüketimi düştü

Kurban Bayramı’nın haftanın ilk günlerine denk gelmesiyle tatil süresi 9 güne kadar uzayınca bu yıl da İstanbul adeta boşaldı. Mega kentte yaşayanların akraba ziyareti ve tatil için İstanbul dışına çıkmasının etkisiyle elektrik tüketiminde bayram süresince büyük düşüşler gözlendi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) verilerine göre Ağustos ayında ortalama günlük elektrik tüketimi 89.5 milyon kilovat/saat düzeyinde iken Kurban Bayramı’nda bu rakam yüzde 45’lere varan oranda düşerek günlük 49.7 milyon kilovat/saat seviyelerine geriledi. Arife günü de dâhil 20-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam elektrik tüketimi 254.9  milyon kilovat/saat olarak gerçekleşti.

Şişli’de tüketim fena düştü

İlçe bazında bakıldığında bayram boyunca mesken abonelerinin ağırlıkta olduğu Şişli’de tüketim yüzde 75 oranında gerilerken, Yenibosna’da düşüş yüzde 61’i buldu. Bu rakamlar da söz konusu ilçelerdeki mesken abonelerinin uzun bayram tatilini, il dışında geçirmeyi tercih ettiklerinin işaretini verdi. BEDAŞ’ın sanayi abonelerinin yoğun olduğu İkitelli ve Beylikdüzü’nde ise bayram boyunca elektrik tüketimi yüzde 50’nin üzerinde geriledi.

Bayram nedeniyle üretime ara veren sanayicilerin talebinin azalması ile birlikte sadece bu iki ilçenin toplam yüzde 45’lik düşüşe etkisi yüzde 12 gibi yüksek bir oranı buldu. Her ne kadar Ağustos ayı ortalamalarına göre bayram süresince tüketimde büyük düşüşler yaşansa da geçen yıl 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasına kutlanan Kurban Bayramı tarihleri ile kıyaslandığında ise tüketimde yüzde 10.7’lik bir artış yaşandığı gözlendi. HABER MERKEZİ

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