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İşte Türkiye'deki sıcak para tutarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:10
İşte Türkiye'deki sıcak para tutarı

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Şubat haftasında net 368 milyon dolarlık hisse senedi, 516.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11.5 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 54 milyar 403.8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 51 milyar 313.1 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 33 milyar 306,4 milyon dolardan 32 milyar 267.2 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 11.5 milyon dolarlık net satışla 984.1 milyon dolardan 972.5 milyon dolara indi.

Böylece Türkiye'deki sıcak para tutarı 9 Şubat itibariyle toplamda 84 milyar 552 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HABER MERKEZİ

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