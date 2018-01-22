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‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’

Üniversiteden mezun olup iş arama sürecine giren gençler için 25 yaş sınırı 35'e çıkarılmalı, liseyi tamamlayamadan işe giren gençler göz önünde bulundurularak 18 yaş sınırı 16'ya çekilmeli

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:14
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‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’

Genç işsizliğinin önüne geçmek için verilen istihdam desteğinin kriterlerinin genişletilmesinin önemine vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İstihdam desteğinin kapsamının genişletilmesini istiyoruz. Üç ve daha az çalışanı olan esnaf ve sanatkâr, 18-25 yaş arasındaki bir genci işe aldığında bu gencin maaş, prim ve vergisinin bir ayını devlet bir ayını esnaf ödeyecek. Yani bir yıllık maaşın 6 ayı esnaftan 6 ayı da devletten olacak. Devletin bu teşviki hem esnafı hem de iş arayan gençleri oldukça rahatlatacak. Ancak günümüz şartlarında gençlerin işe başlama yaşı, önceki dönemlere göre artıyor. Gençler artık 25’li yaşlarda üniversiteden yeni mezun oluyor. Master ve doktora yapan, askerliğini bitiren gençler iş arama sürecine girdiklerinde yaşları 30’u buluyor. Öğrenim yaşının yükselmesi nedeniyle evlilik yaşı da yükseliyor. Bu kapsamda istihdam desteği yaşının 35’e çekilmesiyle iş sahibi olan gençler daha fazla beklemeden evlenebilecek” diye konuştu. 

YENİ MESAJ/ANKARA

Anahtar Kelimeler:
TeskIstihdam DesteğiBendevi Palandöken
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